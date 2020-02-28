AÖF kayıt yenileme hangi bankalardan yapılıyor? AÖF kayıt yenileme ücretleri 2020

AÖF ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 28 Şubat 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir.

Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile saat 22:00’a kadar kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir.

Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.