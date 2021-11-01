Anut ne demek, ne anlama gelir? Anut kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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1- Anut davranışlar

2- Anut bir çocuk. Anut ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

Anut kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İnatçı

2- Muannit

3- Dik Kafalı

4- Serkeş

5- Pek Başlı

6- Direşken

7- Sebatkar

8- Dediğim dedik

9- Israrcı

10- Aksi

Anut Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılda literatüre giren anut kelimesinin sözlük anlamı inatçıdır. Haksız olduğunu kabul etmeyen ve tartışmalarda geri adım atmayan kişilere anut denir. Anut sözcüğü olumlu anlamda da kullanılır. Karşısına çıkan zorluklara rağmen pes etmeyen ve mücadeleden vazgeçmeyen, azimli insanlar da anut olarak nitelendirilir.

Anut Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Anut kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İnatçı

İkinci Anlamı: Mücadeleci, azimli

Anut Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Onun gibi anut ve dik başlı kişilerle tartışılmaması gerektiğini öğrenemedin mi?''