1- Anut davranışlar
2- Anut bir çocuk. Anut ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.
Anut kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- İnatçı
2- Muannit
3- Dik Kafalı
4- Serkeş
5- Pek Başlı
6- Direşken
7- Sebatkar
8- Dediğim dedik
9- Israrcı
10- Aksi
Anut Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Anut Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre Anut kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: İnatçı
İkinci Anlamı: Mücadeleci, azimli
Anut Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Onun gibi anut ve dik başlı kişilerle tartışılmaması gerektiğini öğrenemedin mi?''