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Anut ne demek, ne anlama gelir? Anut kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Anut#Anut Nedir
Anut ne demek, ne anlama gelir Anut kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Osmanlıca kaleme alınmış kitaplarda ''anud'' şeklinde yazılan anut kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. İnat kelimesiyle aynı kökten türemiş olan bu kelime, dik kafalı ve inatçı anlamına gelir. Ne olursa olsun verdiği kararları değiştirmeyen ve her zaman haklı olduğunu iddia eden kişiler de anut olarak nitelendirilir. Bu kelime cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Örnekler:

Haberin Devamı

1- Anut davranışlar

2- Anut bir çocuk. Anut ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

 Anut kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İnatçı

2- Muannit

3- Dik Kafalı

4- Serkeş

5- Pek Başlı

6- Direşken

7- Sebatkar

 8- Dediğim dedik

9- Israrcı

10- Aksi

 Anut Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyılda literatüre giren anut kelimesinin sözlük anlamı inatçıdır. Haksız olduğunu kabul etmeyen ve tartışmalarda geri adım atmayan kişilere anut denir. Anut sözcüğü olumlu anlamda da kullanılır. Karşısına çıkan zorluklara rağmen pes etmeyen ve mücadeleden vazgeçmeyen, azimli insanlar da anut olarak nitelendirilir.

 Anut Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre Anut kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: İnatçı

 İkinci Anlamı: Mücadeleci, azimli

 Anut Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Onun gibi anut ve dik başlı kişilerle tartışılmaması gerektiğini öğrenemedin mi?''

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