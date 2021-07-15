Antrum nedir? Tıpta antrum anlamı

Antrum kelimesi tıp üzerinden ifade edilmekte ve vücuttaki belirli bir bölgeyi göstermektedir. Aynı zamanda biyoloji konusu içerisinde yer almakta ve bu alanın alt dalları içerisinde bulunmaktadır.

Antrum Nedir?

Antrum kelimesi hem sözcük anlamı üzerinden hem de tıptaki terimi kapsamında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda genel bir kelime anlamı üzerinden farklı şekillerde ifade edildiğini söylemek mümkün. Tabii kelime anlamı ile beraber tıp üzerinden de vücutta bulunduğu yerler söylenebilir.

- Oyuk

- Mağara

- Mide ucunda yer alan şişlik

- Sinüs (Kemik içinde yer alan)

Bu şekilde genel anlamları üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Ancak özellikle günümüzde biyoloji üzerinden değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Bu doğrultuda vücudun farklı bölgelerinde yer alan boşluklara ithafen dile getirilecek bir sözcük anlamına sahiptir.

Tıpta Antrum Anlamı

Vücutta yer alan belirli organ ve bölgelerdeki boşluk ya da oda içi kısımlar antrum olarak bilinmektedir. Özellikle omurgalılarda daha çok ortaya çıkan ve belirli bir boşluğu anlatan kısım şeklinde ifade etmek mümkün. Vücut içerisindeki farklı bölgeler üzerinden de detaylı bir anlatım dile getirilebilir.

Böylece içi hava dolu ve duvarları mukoza ile kaplı olan kemik boşluğu olduğunu söylemek gerekir. Aynı zamanda midenin pilorik ucundaki şişlik olarak da öne çıkıyor. Bu şekilde vücudun farklı bölgelerindeki boşluklar adına tıp dili üzerinden atrum kelimesi kullanılmaktadır. Kökeni Latince olan ve sağlık açısından tıp dilinde bulunan antrum sözcüğü, vücuttaki boşluk üzerinden görevleri kapsamında da ele alınır. Yani her ne kadar bir boşluk olarak görünse dahi, aynı zamanda taşıdığı görevler üzerinden de önemli bir yere sahiptir.

Antrum Nerelerde Bulunur?

Antrum kelimesi üzerinden merak edilen durumlar içerisinde bunun nerelerde bulunduğu geliyor. Biyoloji konusunda öne çıkan antrum sözcüğü, vücudun farklı bölgelerindeki boşluklar ya da odacıklar şeklinde anlatılmaktadır. Bu doğrultuda vücudun değişik noktalarında antrum bölgesi bulunduğunu söylemek mümkün. Özellikle kemik içinde yer alan bir boşluktur. Duvarları mukoza ile örtülü olan ve içi hava dolu sinüs kemik boşluğu şekilde öne çıkmaktadır. Tabii midenin uç kısmında da yer alan bir şişlik olduğunu söylemek gerekir. Mutlaka öğrencilerin bilmesi gerektiği ve görevleri üzerinden ele alınması gereken önemli yapılar arasında geliyor.