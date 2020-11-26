Antropoloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Antropoloji bölümü gerek dersleri ile gerekse de sunmuş olduğu iş olanakları sayesinde son yıllarda iyice verilen eğitimi artmış ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri tarafından verilen eğitime sahiptir. Antropoloji bölümü ile ilgili yoğun bir araştırma yapılmaktadır. Bölüme kayıt olmak isteyenler bu bölümden mezun olduktan sonra hangi iş alanlarında çalışacaklarını merak etmektedirler. Peki, antropoloji bölümü nedir? Antropoloji bölümünden mezun olan kişiler ne iş yapmaktadırlar? Antropoloji bölümü hangi üniversitelerde bulunur? Antropoloji bölümü yabancı dilde eğitimi verilmekte midir? İşte antropoloji bölümüne dair tüm merak edilen detaylar.

Antropoloji bölümü lisans eğitimi veren bir bölümdür. Bölümün toplam eğitim süresi 4 yıllıktır. Üniversitelerde en çok tercih edilen bölümler arasında antropoloji bölümü yer almaktadır.

Antropoloji Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Antropoloi bölümü oldukça eski çağlardan günümüze kadar gelen, insanların yaşayış biçimleri, kültürleri ve değerlerini inceleyen bir bölümdür. Antropoloji geçmiş çağlarda ki yaşamış ve soyu tükenmiş ya da hala devam etmekte olan canlıların primatlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Yeni teknolojik imkanlar neticesinde çalışmalarını sürdürürler.

Antropoloji Bölümü Nedir?

Eğitimi toplam 4 yıllık olan insanların davranışlarını geçmişten günümüze inceleyen, aynı zamanda biyolojik maddi kalıntıları, canlıların primatlarını inceleyen bir bölümdür. Aynı zamanda insan kültürlerini de inceleyen bir bölümdür.

Antropoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümün temel amacı insanı biyolojik çeşitliliği ile birlikte bütünsel olarak anlamaya, canlıların yaşayış biçimlerini incelemeye insanlığın var olduğundan beridir günümüze gelişini incelemeyi temel olarak hedef belirlemiş bir bölümdür. Antropoloji bölümü insanı temel olarak inceler ve yaşayış biçimi hakkında bilgi edinmeyi amaçlar.

Antropoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Antropoloji bölümü mezunlarının oldukça geniş bir iş çalışma alanı bulunmaktadır. Görev aldıkları kurumda mezun olduktan sonra tarih öncesi ve tarih sonrası insanların kültürlerini inceleyen, bedensel veya sosyolojik açıdan inceleyen her türlü araştırmalarda görev alırlar. Antropolojiler mezun olduktan sonra "antropolog" unvanı alırlar. Bu unvan ile birlikte tarih kurumlarında da görev alabilirler.

Antropoloji Bölümü Kaç Yıllıktır?

Antropoloji bölümünde lisans eğitimi verilmektedir. Bölümün temel eğitim süresi 4 yıldır.

Antropoloji Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Antropoloji bölümü lisans eğitimi veren bir bölümdür. Bunun için öncelikle 4 yıllık bölümlere tercih yapabilmek için 180 taban puanını geçmek son derecede önemlidir. Taban puanını geçtikten sonra antropoloji bölümü için eşit ağırlık puanını elde etmeniz gerekir. Başarı sıralaması ve eşit ağırlık programına sahip kişiler bu bölümü tercih edebilirler.

Antropoloji Öğretimi İngilizce midir?

Antropoloji bölümü eğitimi İngilizce değildir.

Antropoloji Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Antropoloji bölümü EA yani eşit ağırlık puan türünde öğrenci almaktadır.

Antropoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

- İstatistik Antropolojisi

- Atatürk'ün İlkeleri ve İnkılap Tarihi

- Biyolojik Antropoloji

- Güzel Sanatlar

- Sosyal Antropoloji

- Türkçe

- İngilizce

- Aile Antropolojisi

- Antropoloji'nin Tarihi

- Antropoloji'de İşlem

- Biyolojik Değişim

- Geçmişten Günümüze İnsan

- Kırsal Alan

- Kentsel Alan Antropoloji

- Psikolojik Antropolojisi

Antropoloji Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Antropoloji bölümü mezunları tabiat tarihi müzelerinde iş olanağı bulmaktadır. Bu alanlarda antropolog olarak görev alabilirler. Bu bölümden mezun olanlar kamu ve özel sektörde çalışabilirler. Devlet planlama ve teşkilatlarında da antropoloji mezunları için iş imkanı vardır Bu bölümden mezunlar KPSS sınavı sonucunda Orman tarım ve köy işleri bakanlığında da istihdam edilirler.

Antropoloji Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Antropoloji bölümü maden tektik alanlarında çalışabilirler. Turizm ve kültür bakanlığında devlet memuru olarak görev alırlar. Buralarda kültürel çalışmalara destek vererek istihdam edilirler. Antropolog olarak aynı zamanda özel sektörde de çalışma şansları vardır. Antropoloji mezunları için geniş bir çalışma sahası vardır.

Antropoloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Ankara Üniversitesi

- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

- Hitit Üniversitesi

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

- Yeditepe Üniversitesi

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Mardin Artuklu Üniversitesi