Antrikot Nedir? Neden Sert Olur? Antrikot Nereden Çıkar?

Antrikot pişirirken çok dikkat etmek ve bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Lokum gibi enfes bir antrikot pişirmek için öncelikle eti güvendiğiniz kasaptan satın almanız ve doğru pişirme yöntemlerini kullanmanız gerekir.

Antrikot Nedir?

Antrikot, sığırın yavrusu olan dananın gerdanının arka kısmının üst tarafındaki sırt kısmından çıkar. Dananın kafasının arkasında gerdan olarak adlandırılan bir bölüm vardır. Gerdanın hemen arkasından antrikot elde edilir.

Antrikotun arkasında ise, kontrfile ve en son kısımda ise, kuyruk ve sokum bulunur. Antrikot, bonfile ve kontfile dananın en değerli ve en yumuşak kısmıdır. Üçü arasındaki en yumuşak olan kısım ve lezzetli et yemeklerinde kullanılan bölüm ise, bonfiledir. Antrikot ise, biraz daha kuru ve sert olur.

Antrikot Neden Sert Olur?

Antrikot, kontfile ve bonfileye göre daha sert bir ettir. Hayvanın üst sırt bölgesinden elde edilir. Bu etlerin sertlik derecesi farklı olduğu için de pişirme süresi ve lezzetlendirme tekniği farklıdır. Antrikot diğer et türlerine göre daha sert bir yapıya sahiptir. Ama doğru bir teknik ile pişirildiği zaman çok lezzetli bir yemek ortaya çıkarabilirsiniz. Antrikotun sert kalmaması için pişirmeden önce eti oda sıcaklığına getirilmeniz ve marine etmeniz gerekir.

Antrikot Nereden Çıkar?

Antrikot, hayvanın üst sırt kısmı yani dananın göğüs omurları üzerinden boynuna kadar olan bölümden elde edilen bir ettir. Antrikot bonfileye göre, orta sertlikte ve çok lezzetli ve değerli bir ettir. İyi pişmiş bir antrikotun en önemli sırrı, etin kalitesidir. Bunun için güvendiğiniz bir marketten ya da kasaptan etinizi almaya özen göstermeniz gerekir.

Antrikotu pişirmeden önce ise öncelikle eti oda sıcağında dinlendirmeniz ve marine etmeniz gerekir. Bunun için de etinizi zeytinyağı ve tuz ile uzun bir süre ovalamanız gerekir. Marinasyon için istediğiniz baharatları bu karışımın içine ekleyebilirsiniz.