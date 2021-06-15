Antrepo nedir, çeşitleri nelerdir? Antrepo rejimi, beyannamesi ve makbuzu nedir?

Antrepo en kısa tanımıyla gümrük mevzuatına ilişik olan eşyaların koruma altında olduğu anlamına gelir.

Antrepo Nedir ve Antrepo Çeşitleri Nelerdir? Antrepo Çeşitleri Hakkında Bilgi

Antrepo, gümrük durumlarına uygunluk taşıyacak şekilde koruma sağlayan bir tanım olarak bilinir. Bu korunma süreci içerisinde vergi ödenmesinin gerekli olmadığı ise bir gümrük rejimi olarak bilinir. Antrepo çeşitleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu tanımlar şu şekilde açıklanabilir:

Genel Antrepo: Bu tür herkes tarafından kullanıldığı bilinen antrepo çeşidi olarak bilinir. Kendi içerisinde A, B, F tipi olarak 3 çeşide ayrıldığı bilinir. A tipi: İşletmeci olan kişinin stok kayıtlarını tuttuğu, konulmuş olan eşyada herhangi bir eksiklik yaşanması durumunda vergilerin ödenmesinin zorunlu olduğu bir çeşittir. B tipi: Konulmuş olan eşyadan kullanıcı olan kişinin sorumlu olduğu bir antrepo tipi olarak bilinir. Özel Antrepo: Sadece işletme olan kişinin eşyalarının korunduğu bir antrepo çeşidi olarak bilinir. Bu kategori kendi içerisinde C, D ve E olmak üzere 3'e ayrılır. C tipi antrepo: Kullanıcı ve işletme olan kişinin aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyaların sadece bu kişi tarafından sorumlu tutulduğu bir antrepo çeşididir. D tipi antrepo: Kullanıcı ve işletmesi aynı kişi olan özel bir antrepo tipi olarak bilinir. Eşyanın alındığı tarifte değerinin miktarı da göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu sayede eşya, serbest dolaşıma girer. E tipi antrepo: Kullanıcı ve işletmecisi aynı olduğu, hak sahibi olanın depo yerinin addedildiği özel bir antrepo tipi olarak bilinir.

Antrepo Rejimi, Beyannamesi ve Makbuzu Nedir, Ne Anlama Gelir?

Antrepo yönetmeliği demek, Gümrük Kanunu'nda yönetmelik ile düzenlenmesini ön gören konuları düzenleyen bir sistem olarak adlandırılabilir. Bu yönetmeliğin esas amacı budur. Gümrük işlemlerine ait olan usul ve esaslarını kapsar ve içerisine alır. Bu konuya ilişkin olarak pek çok madde ve tanım bulunmaktadır. Usulüne uygun bir şekilde uygulanan maddeler, gümrük işlemlerini düzenli ve sistemli bir şekilde çalışmasına fayda sağlar.