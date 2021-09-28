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Antrenman nasıl yazılır? TDK' ya göre antrenman kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Antrenman
Antrenman nasıl yazılır TDK ya göre antrenman kelimesinin doğru yazımı

Antrenman kelimesi çoğunlukla spor veya eğitim alanlarında kullanılan bir işi yapmadan önce yapılan ön hazırlık olarak kullanılmaktadır. Antrenman kelimesinin doğru yazılışı ve Türk Dil kurumuna göre antrenman kelimesinin doğru yazımı nasıldır hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Antrenman kelimesi yabancı bir kelime olduğu için sözlü olarak kullanımdan kaynaklı olarak bazı harfleri yanlış yazılmaktadır. Antrenman kelimesinin doğru yazımında hata yapılmasının bir nedeni de iki ünsüz harflerin yan yana iki kez kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Antrenman Nasıl Yazılır?

Antrenman kelimesi doğru yazılışı antrenman şeklinde olmaktadır. Antrenman kelimesinin yazım yanlışı olan kelime ise antrenman şeklinde yazılan yazım yanlışı olmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Antrenman Kelimesinin Doğru Yazılımı Nasıldır?

Türk Dil kurumuna göre antrenman kelimesinin doğru yazılışı antrenman şeklinde kabul edilmektedir. Antrenman kelimesi yabancı dil bir kelime olduğu ve Türkçeye sonradan dahil edildiği için yazım yanlışı bu kelimede görülebilmektedir. Antrenman kelimesi bir işe başlamadan evvel yapılan hazırlık ve ön çalışma anlamında kullanılmaktadır. Antrenman kelimesi sporcular için güncel yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir kelime olmaktadır.

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