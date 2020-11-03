Antisemitizm nedir? Yahudi karşıtlığı ne demek? Antisemitizm hakkında bilgi

Tarih boyunca antisemitizm farklı türlerde ortaya çıkmıştır. Musevilik dininin yayılmasına ve ibadetlerine engel olmaya çalışan harekete dini antisemitizm adı verilir. Adolf Hitler'in nasyonal sosyalizm ideolojisi ise ırkçı antisemitizm olarak tanımlanır. Şovenist ve faşist oluşumların birçoğu Yahudi karşıtıdır.

Antisemitizm Nedir?

Antisemitizm, Sami düşmanlığı demektir. Irkçı bir hareket olarak başlasa da, sonraki yıllarda din karşıtlığına dönüşmüştür. Tarihteki antisemitik hareketlerin başında Haçlı Seferleri geliyor. Binlerce Müslüman ve Yahudi'nin öldürülmesiyle sonuçlanan Haçlı Seferleri, 1096 yılında başladı 1272 yılına kadar devam etti.

Dünya genelinde faaliyet gösteren birçok kurum antisemitizmi ''nefret suçu'' olarak tanımlamıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 2. maddesinde her bireyin ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin özgür olduğu yazılıdır.

Antisemitizmin kökeni Hz. İsa'ya kadar uzanır. Birçok rahip ve piskopos vaazlarında, Hz. İsa'nın Yahudiler tarafından çarmıha gerildiğini söyleyerek düşmanlığın artmasına neden olmuştur. Hristiyan kültüründe ve bazı mezheplerde Yahudiler 'Theocide'' olarak tanımlanmıştır. ''Theo'', Tanrı, ''Cide'' Katletmek, öldürmek anlamına gelir. Hristiyanlık inancın Hz. İsa, Tanrı olarak görüldüğü için Yahudiler için de ''Tanrı Katilleri'' ifadesi kullanılmıştır.

Bazı düşünürlere göre gerçekte antisemitizm diye bir şey yoktur. Bu kavram Yahudiler tarafından uydurulmuştur. Örneğin Thedore Adorno, antisemitizmi ''Yahudiler hakkında çıkarılmış bir dedikodu'' olarak tanımlamıştır.

Yahudi Karşıtlığı Ne Demek?

Yahudi karşıtlığının temelinde Zenofobi yer alır. Yabancı düşmanlığı anlamına gelen Zenofobide hoşgörü, saygı ve diyalog gibi kavramlara yer yoktur. Başka bir millete ait gelenekler ve kültürler dışlanır. Aynı şekilde diğer dinlere ve inançlara saygı gösterilmez.

Yahudi düşmanlığının ana nedenlerinden biri de ekonomidir. Genellikle ticaret ve sanat ile uğraşan Yahudilerin, diğer milletlerden daha zengin olması, antisemitizmi tetikleyen olgular arasında yer alır. Adolf Hitler, Kavgam adlı kitabında, Almanya'daki ekonomik krizlerin nedeni olarak Yahudileri gösterir. Hitler'in iktidarda olduğu dönemde birçok toplama kampı kuruldu. Bu kamplarda yaklaşık 3 milyon Yahudi öldürüldü.

Özellikle 1970 yılından sonra antisemetizmi eleştiren ve II. Dünya Savaşında Yahudilerin yaşadıklarını konu alan birçok film gösterime girdi. Bu yapımlara ''Holocaust filmleri'' de denir.

Steven Spielberg - Schindler'in Listesi ve Munich

Elem Klimov - Gel ve Gör

Roman Polanski - Piyanist

Mark Herman - Çizgili Pijamalı Çocuk

Lajos Koltai - Kadersizlik

Istvan Szabo - Gün Işığından Bir Damla

Stanley Kramer - Nuremberg Mahkemesi

Alain Resnais - Gece ve Sis

Elia Kazan - Centilmenlik Anlaşması

Antisemitizm Hakkında Bilgiler

Yahudilerin işten çıkarılması, göç edilmeye zorlanması ve sürgüne gönderilmesi, ''politik-ekonomik antisemitizm'' olarak adlandırılır. 1934 yılında ''Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi'' kuruldu. Bu komite Hollywood filmlerini de inceledi ve birçok senaristin işine son verdi. İşine son verilen senarist ve yönetmenlerin çoğu Yahudiydi.

1934 - 1970 yılları arasında komünizm karşıtlığı ve Yahudi düşmanlığı aynı anlamaya gelmekteydi. Başta Dalton Trumbo ve Orson Welles olmak üzere birçok sinemacı komünist ve ajan olmakla suçlandı. ''Cadı avı'' olarak adlandırılan bu dönemde yüzlerce Yahudi işten çıkarıldı.

Birçok ünlü yazar, Antisemitizm hakkında kitap yazdı. Bu kitapların bazıları Adolf Hitler ve Benito Mussolini'nin iktidar olduğu yıllarda toplatıldı ve imha edildi.

Antisemitizm Hakkında Yazılmış Kitaplar:

Henry Ford - Beynelmilel Yahudilik

Kadir Canatan - Müslümanlar ve Antisemitizm

Michael Brenner - Kısa Yahudi Tarihi

Henry Miller - Cadı Kazanı

Eva Groepler - Antisemitizm

Corry Guttstadt - Türkiye, Yahudiler ve Holocaust

Pierre Andre Taguieff - Anti-semitizm