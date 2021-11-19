Antik çağ nedir, ne zaman ve hangi dönem yaşanmıştır? Antik (eski) çağ isimleri ve özellikleri

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İlk Çağ'ın en önemli buluşları şu şekilde sıralanabilir:

1- Dünya Haritası 2- Yazı 3- Para 4- Ayna 5- Hiyeroglif 6- Saban 7- Arşimet Işını

Antik Çağ Nedir?

İnsanlık tarihi ile başlayan Antik Çağ, Orta Çağ'a kadar süren dönemin adıdır. Antik Çağ'da sözlü edebiyat, şiir, tiyatro ve felsefe gelişmiştir. Bu dönemde yaşamış en ünlü filozoflar, şairler ve en önemli eserleri şu şekilde sıralanabilir.

1- Ovidius - Aşk Sanatı

2- Platon - Sokrates'in Savunması / Şölen / Gorgias

3- Demokritos - Atom Felsefe Fragmanları

4- Homeros - İlyada ve Odysseia

5- Sappho - Afrodit'e Ağıt

6- Aristoteles - Ruh Üzerine / Kategoriler / Metafizik

7- Albius Tibullus - Elegies

Antik Çağ'da gelişen en önemli sanat dallarından bir diğeri de tiyatrodur. Sopokles ve Eurupides tarafından kaleme alınan trajedi türündeki oyunlardan birçoğu günümüze kadar ulaşmıştır.

Antik Çağ Ne Zaman ve Hangi Dönem Yaşanmıştır?

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M.Ö 720 yılında başlayan Antik Çağ, M.S. 375 yılına kadar devam etmiştir. Yaklaşık 1000 yıllık bir süreci kapsayan Antik Çağ, Kavimler Göçü ile sona ermiştir.

Antik (eski) Çağ İsimleri ve Özellikleri

Tarih öncesi çağlar, özelliklerine göre dörde ayrılır.

1- Paleolitik Çağ:

M. Ö 2.200.000 yılında başlayan Paleolitik Çağ, dünya tarihinin bilinen en eski çağıdır. Yaklaşık 2 milyon yıl süren bu çağda birçok kez iklim değişikliği yaşanmış, Buzul Çağı olarak adlandırılan dönem ise yüzlerce yıl sürmüştür. Toplu halde yaşayan insanlar, vahşi hayvanların saldırılarından korunmak için yaptıkları silahları, daha sonra avlanmak için kullanmaya başlamıştır.

Paleolitik Çağ'ın en önemli buluşu ateştir. Ateş bulunmadan önce avlanan hayvanların çiğ çiğ yenmesi, birçok bağırsak ve mide hastalığının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak ateşin bulunması ile birlikte yiyecekler pişirilerek yenmeye başlamış, bu ise ortalama insan ömrünün 10 - 15 yıl kadar uzamasını sağlamıştır. Ateşin, aydınlanma ve ısınmada kullanılması da insanların vahşi hayvanlara karşı güç kazanmasında etkili olmuştur.

2- Neolitik Çağ:

Yaklaşık 2500 yıl süren Neolitik Çağ, M. Ö 8150 yılında başlamıştır. Tarımsal faaliyetlerin hız kazanması ile birlikte göçebelikten yerleşik hayata geçilmiş, bununla birlikte insanın toplumsallaşma süreci de başlamıştır. İlk çok tanrılı dinler de Neolitik Çağ'da ortaya çıkmıştır. Takas usulü ticaretin gelişmesi de insanların hem sosyokültürel hem de ekonomik açıdan gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

3- Kalkolitik Çağ:

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M.Ö 3100 yılında başlayan Kalkolitik Çağ yaklaşık 1750 yıl boyunca devam etmiştir. Bu dönemde tarımsal faaliyetler büyük önem kazandığı için bolluk ve bereket tanrıçası olan Kibele inancı, birçok uygarlıkta yaygınlık kazanmıştır.

4- Maden Çağları:

Maden çağları olarak adlandırılan dönem, kendi içerisinde üçe ayrılır.

1.A- Bakır Çağı

Geçiş dönemi olarak adlandırılan bakır çağında, taş ve bakırdan yapılan eşyalar bir arada kullanılmıştır.

1.B- Tunç Çağı:

İlk tapınaklar bu dönemde inşa edilmiştir.

1.C- Demir Çağı:

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Demirden yapılan silahlar ilk kez bu dönemde kullanılmıştır.