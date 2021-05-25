Antijen nedir? Antijen testi ne işe yarar?

İnsan vücudu birbirine uyumlu olan ve harika işleyen bir sisteme sahiptir. Vücudun iç dengesi işleyen bir saat gibi çalışarak devamlılığı sağlanır. Vücudun birçok koruma mekanizması vardır. Vücut dışında ve hatta vücut içinde dahi birçok bakteri, mikrop, virüs, parazit gibi birçok canlı bulunur. Bu canlılardan ve her türlü vücuda yabancı olan maddelere karşı vücudun bir savunma sistemi bulunur. Bu savunma sistemi elemanlarından biri de antijendir.

Antijen Nedir?

Antijen aynı zamanda bağıştıran olarak isimlendirilir. Bağışıklık sistemi tarafından vücuda antijen girdiğinde buna karşılık antikor üretimini sağlayan yabancı moleküllerdir. Antjen genel olarak polisakkarit ve protein yapısına sahip olan büyük moleküle sahip proteinler ve buna bağlanmış olan lipit, nükleik ve karbonhidrat kısımları veya büyük moleküllü olan proteinlerdir.

Antikor – antijen tepkimeleri vücut içine giren zararlılarla savaşmak gibi çok sayıda olayda rol almaktadır. Hastalığa direnç gösterebilme, bağışıklık, vücuda girmiş olan antijenlerin antikorların kullanılarak yok edilmesi yeteneğidir. Aynı zamanda antijenler hücre zarında bulunan glikoproteinlerin yapısına da katılırlar.

Antijen Testi Ne İşe Yarar?

Antijen testleri bir kişinin o anda hasta olup, olmadığını tespit eden testlerdir. Antijen testleri, bireylerin akut enfeksiyonu bulundurup bulundurmadıklarını gösteren testlerdendir. Benzetme yaparak daha kolay anlaşılması sağlanmak istenirse; antijenlere vücuttaki hastalıklı hücrelere benzetebilirken, antikorları bu hastalıklı olan hücreler ile savaşmakta olan protein yapıları olarak tanımlayabiliriz.

Antikorlar, antijenlerin üzerine yerleşir ve onları etkisiz hale getirir. Hastalıkların saptanması için antijen testi yapmak önemlidir. Bu testin ardından vücudun hastalığa karşı savaşını izleyebilmek için antikor testleri de yapılabilir. Antikor testi bir hastalığın gidişatı, iyileşme sürecinin seyri, bağışıklık sistemi hakkında bilgi gibi birçok sonuca ulaşmayı sağlar. Antijen testi ise yalnızca hastalığın vücutta var olup olmadığını belirlemek için yapılır. Günümüzde Covid 19 virüsünün bir kişide var olup olmadığını anlamak için antijen testi uygulanmaktadır.