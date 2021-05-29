Antep fıstığı nasıl yazılır? Antep fıstığı TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Antep fıstığı yazımı

Antep fıstığı, daha çok Gaziantep'te yetiştiği için bu adı almıştır. Antep fıstığı kelimesi bir tamlama olduğu için bazen yazımı da karıştırılıp 'Antepfıstığı' şeklinde bitişik kullanılabiliyor. Peki Antep fıstığı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı kullanılır? İşte konuyla ilgili detaylar...

Antep fıstığı nasıl yazılır?

Yazım hatalarıyla ilgili en fazla karşılaşılan durumlardan biri de ayrı olması gereken kelimelerin bitişik yazılmasıdır. Bunlardan biri de Antep fıstığı kelimesi... TDK, bu kelimenin doğru yazımını örneklerle paylaşmıştır.

Antep fıstığı TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Antep fıstığı, bir tamlama olduğu için zaman zaman bitişik olarak kullanılabiliyor. Ancak TDK'ya göre bu kelimenin doğru kullanımı "Antep fıstığı" şeklindedir. Antep, özel bir isim olduğu için cümle ortasında dahi yer alsa büyük harfle yazılır. Her ne kadar bazı kaynaklarda "Antepfıstığı" şeklinde yer alsa da bir tamlama olduğu için ayrı yazılmalıdır.

Kelimenin cümle içerisindeki kullanımlarına dair örnek vermek gerekirse;

- Marketten biraz Antep fıstığı alabilir misin? (Doğru kullanım)

- Akşam için antep fıstığı aldım. (Yanlış kullanım)