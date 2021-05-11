Antalya'nın alan kodu kaçtır? Antalya telefon kodu hakkında bilgi

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya şehri, sadece ülke için değil aynı zamanda dünyanın birçok farklı bölgesinden turist çeker. Aynı zamanda ticari ve tarım açısından önemli bir şehir olması ile beraber, alan kodunu bilmek ve buraya ulaşım sağlamak önemli hale geliyor.

Antalya'nın Alan Kodu Kaçtır?

Antalya'nın alan kodu 0242 olarak öne çıkmaktadır. Bu numarayı giriş yapmak suretiyle kalan diğer numaraları girerek ilgili bölgeye ulaşım sağlamak mümkün. Hem Turizm açısından konaklama ve turistik ve bilgiler hem de ticari anlamda ilgili noktalara ulaşım gerçekleştirebilir. Tabii bireysel olarak da sabit hat üzerinden pek çok kişiye 242 numarasını tuşlayarak bağlantı kurmak mümkün.

Özellikle yaz aylarında yoğun bir dönem geçiren Antalya için, alan kodunu bilmek büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda 0242 alan kodu ile beraber diğer numaraları giriş yaparak Antalya'nın tüm ilçelerine ulaşım sağlamak mümkün. Tarihi ve kültürel açıdan da önemli bir yere sahip olan Antalya şehri adına, amaca uygun olarak değerlendirmek istediğiniz zaman 242 alan kodunu tuşlayabilirsiniz.