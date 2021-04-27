Antalya plaka kodu kaçtır? Antalya ve ilçelerinin plaka harfleri
Plakalar, il il ayrılan, illere bağlı ilçelerin de harfine göre kodlanan yazılı tabelalardır. Çok sayıda alanda kullanılır. Motosiklet, taksi, minibüs, otobüs, kamyonet gibi karayolunda işleyen her türlü araç çeşidinde bulunur. Peki, Antalya ili plaka kodu kaçtır ve Antalya'ya bağlı ilçelerde harflere göre kodlama nasıldır? Tüm bu soruların cevaplarını derledik.
Plaka, tanım olarak methal bir levhadır. Trafik numarasını gösteren, belirten bir tabeladır. Gerekli işlemler yapılacağı zaman plakaya göre hareket edinilir.
Antalya Plaka Kodu Kaçtır ve Plaka Harfleri
Antalya iline ait olan plaka kodu 07'dir. İlçelere bakılacak olursak aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Antalya Merkezde kullanılan harfler;
07 FA 001 – 07 FZ 999
07 HA 001 – 07 HZ 999
07 KA 001 – 07 KZ 999
07 M 0001 – 07 M 1616
07 MA 001 – 07 MB 999
07 S 0001 – 07 S 9999
07 SA 001 – 07 SZ 999
07 T 0001 – 07 T 5578
07 VA 001 – 07 VZ 999
07 ZA 001 – 07 ZZ 999
07 Özel 001 – 07 Özel 999
07 Deniz P. 001 – 07 Deniz P. 999
07 A 0001 – 07 A 9950
07 A 9951 – 07 A 9970
07 AB 001 – 07 AZ 999
07 C 0001 – 07 C 1230
07 CAA 01 – 07 CZZ 99
07 D 0001 – 07 D 9999
07 DA 001 – 07 DZ 999
07 EA 001 – 07 EZ 999
07 F 0001 – 07 F 9999
Alanya ilçesi harfleri;
07 N 0001 – 07 N 9999
07 NA 001 – 07 NZ 999
07 NAA 01 – 07 NZZ 99
07 E 0001 – 07 E 9999
07 H 0001 – 07 H 9999
Manavgat ilçesi harfleri;
07 J 0001 – 07 J 5000
07 JA 001 – 07 JZ 999
07 L 0001 – 07 L 9999
07 LA 001 – 07 LA 999
Gazipaşa ilçesi harfleri;
07 U 0001 – 07 U 9999
07 UA 001 – 07 UZ 999
Korkuteli ilçesi harfleri;
07 RA 001 – 07 RZ 999
Kumluca ilçesi harfleri;
07 V 0001 – 07 V 9999
07 VA 001 – 07 VZ 999
07 VAA 01 – 07 VZZ 99
Akseki ilçesi harfleri;
07 BA 001 – 07 BZ 999
07 C 4476 – 07 C 4500
07 Özel 400 – 07 Özel 500
07 A 9951 – 07 A 9970
07 B 0001 – 07 B 9999
Elmalı ilçesi harfleri;
07 P 0001 – 07 P 9999
07 PA 001 – 07 PZ 999
Finike ilçesi harfleri;
07 TA 001 – 07 TZ 999
Kaş ilçesi harfleri;
07 Y 0001 – 07 Y 9999
Demre ilçesi harfleri;
07 Z 0001 – 07 Z 9999
Serik ilçesi harfleri;
07 YA 001 – 07 YZ 999
07 YAA 01 – 07 YZZ 99 şeklinde sıralanabilir.