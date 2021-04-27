Antalya plaka kodu kaçtır? Antalya ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka, tanım olarak methal bir levhadır. Trafik numarasını gösteren, belirten bir tabeladır. Gerekli işlemler yapılacağı zaman plakaya göre hareket edinilir.

Antalya Plaka Kodu Kaçtır ve Plaka Harfleri

Antalya iline ait olan plaka kodu 07'dir. İlçelere bakılacak olursak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Antalya Merkezde kullanılan harfler;

07 FA 001 – 07 FZ 999

07 HA 001 – 07 HZ 999

07 KA 001 – 07 KZ 999

07 M 0001 – 07 M 1616

07 MA 001 – 07 MB 999

07 S 0001 – 07 S 9999

07 SA 001 – 07 SZ 999

07 T 0001 – 07 T 5578

07 VA 001 – 07 VZ 999

07 ZA 001 – 07 ZZ 999

07 Özel 001 – 07 Özel 999

07 Deniz P. 001 – 07 Deniz P. 999

07 A 0001 – 07 A 9950

07 A 9951 – 07 A 9970

07 AB 001 – 07 AZ 999

07 C 0001 – 07 C 1230

07 CAA 01 – 07 CZZ 99

07 D 0001 – 07 D 9999

07 DA 001 – 07 DZ 999

07 EA 001 – 07 EZ 999

07 F 0001 – 07 F 9999

Alanya ilçesi harfleri;

07 N 0001 – 07 N 9999

07 NA 001 – 07 NZ 999

07 NAA 01 – 07 NZZ 99

07 E 0001 – 07 E 9999

07 H 0001 – 07 H 9999

Manavgat ilçesi harfleri;

07 J 0001 – 07 J 5000

07 JA 001 – 07 JZ 999

07 L 0001 – 07 L 9999

07 LA 001 – 07 LA 999

Gazipaşa ilçesi harfleri;

07 U 0001 – 07 U 9999

07 UA 001 – 07 UZ 999

Korkuteli ilçesi harfleri;

07 RA 001 – 07 RZ 999

Kumluca ilçesi harfleri;

07 V 0001 – 07 V 9999

07 VA 001 – 07 VZ 999

07 VAA 01 – 07 VZZ 99

Akseki ilçesi harfleri;

07 BA 001 – 07 BZ 999

07 C 4476 – 07 C 4500

07 Özel 400 – 07 Özel 500

07 A 9951 – 07 A 9970

07 B 0001 – 07 B 9999

Elmalı ilçesi harfleri;

07 P 0001 – 07 P 9999

07 PA 001 – 07 PZ 999

Finike ilçesi harfleri;

07 TA 001 – 07 TZ 999

Kaş ilçesi harfleri;

07 Y 0001 – 07 Y 9999

Demre ilçesi harfleri;

07 Z 0001 – 07 Z 9999

Serik ilçesi harfleri;

07 YA 001 – 07 YZ 999

07 YAA 01 – 07 YZZ 99 şeklinde sıralanabilir.