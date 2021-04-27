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Haber Giriş: 27.04.2021 - 02:33 | Son Güncelleme:

Antalya plaka kodu kaçtır? Antalya ve ilçelerinin plaka harfleri

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Antalya plaka kodu kaçtır? Antalya ve ilçelerinin plaka harfleri

Plakalar, il il ayrılan, illere bağlı ilçelerin de harfine göre kodlanan yazılı tabelalardır. Çok sayıda alanda kullanılır. Motosiklet, taksi, minibüs, otobüs, kamyonet gibi karayolunda işleyen her türlü araç çeşidinde bulunur. Peki, Antalya ili plaka kodu kaçtır ve Antalya'ya bağlı ilçelerde harflere göre kodlama nasıldır? Tüm bu soruların cevaplarını derledik.

Plaka, tanım olarak methal bir levhadır. Trafik numarasını gösteren, belirten bir tabeladır. Gerekli işlemler yapılacağı zaman plakaya göre hareket edinilir.

 Antalya Plaka Kodu Kaçtır ve Plaka Harfleri

 Antalya iline ait olan plaka kodu 07'dir. İlçelere bakılacak olursak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 Antalya Merkezde kullanılan harfler;

 07 FA 001 – 07 FZ 999

 07 HA 001 – 07 HZ 999

 07 KA 001 – 07 KZ 999

 07 M 0001 – 07 M 1616

 07 MA 001 – 07 MB 999

 07 S 0001 – 07 S 9999

 07 SA 001 – 07 SZ 999

 07 T 0001 – 07 T 5578

 07 VA 001 – 07 VZ 999

 07 ZA 001 – 07 ZZ 999

 07 Özel 001 – 07 Özel 999

 07 Deniz P. 001 – 07 Deniz P. 999

 07 A 0001 – 07 A 9950

 07 A 9951 – 07 A 9970

 07 AB 001 – 07 AZ 999

 07 C 0001 – 07 C 1230

 07 CAA 01 – 07 CZZ 99

 07 D 0001 – 07 D 9999

 07 DA 001 – 07 DZ 999

 07 EA 001 – 07 EZ 999

 07 F 0001 – 07 F 9999

 Alanya ilçesi harfleri;

 07 N 0001 – 07 N 9999

 07 NA 001 – 07 NZ 999

 07 NAA 01 – 07 NZZ 99

 07 E 0001 – 07 E 9999

 07 H 0001 – 07 H 9999

 Manavgat ilçesi harfleri;

 07 J 0001 – 07 J 5000

 07 JA 001 – 07 JZ 999

 07 L 0001 – 07 L 9999

 07 LA 001 – 07 LA 999

 Gazipaşa ilçesi harfleri;

 07 U 0001 – 07 U 9999

 07 UA 001 – 07 UZ 999

 Korkuteli ilçesi harfleri;

 07 RA 001 – 07 RZ 999

 Kumluca ilçesi harfleri;

 07 V 0001 – 07 V 9999

 07 VA 001 – 07 VZ 999

 07 VAA 01 – 07 VZZ 99

 Akseki ilçesi harfleri;

 07 BA 001 – 07 BZ 999

 07 C 4476 – 07 C 4500

 07 Özel 400 – 07 Özel 500

 07 A 9951 – 07 A 9970

 07 B 0001 – 07 B 9999

 Elmalı ilçesi harfleri;

 07 P 0001 – 07 P 9999

 07 PA 001 – 07 PZ 999

 Finike ilçesi harfleri;

 07 TA 001 – 07 TZ 999

 Kaş ilçesi harfleri;

 07 Y 0001 – 07 Y 9999

 Demre ilçesi harfleri;

 07 Z 0001 – 07 Z 9999

 Serik ilçesi harfleri;

 07 YA 001 – 07 YZ 999

 07 YAA 01 – 07 YZZ 99 şeklinde sıralanabilir.

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