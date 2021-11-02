Antagonist ne demek, ne anlama gelir? Antagonist kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Özellikle sinema üzerinden senaryo konusunda öne çıkan bir kelime olarak antagonist ifade edilmektedir. Antagonist kelimesinin zıttı olarak ise protagonist sözcüğü ifade edilir. Karakterler üzerinden belli bir anlamı olması ile beraber sinema ve tiyatro gibi alanlar için önemli bir yere sahiptir.

Antagonist Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Antagonist kelimesi sinema içerisindeki kötü karakter olarak kısaca ifade edilebilir. Tabi her zaman kötü karakter olarak ifade etmek doğru değil. Bazen iyi bir karakterde olabilir ancak genel olarak başkarakter ile mücadele eden kişi şeklinde anlatılır.

Antagonist Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit antagonist sinemada senaryo içerisinde yer alan bir karakter olarak ifade edilir. Özellikle kötü karakterler için dile getirilen bir ifade olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda protagonist ise film içerisindeki başkarakterdir. Sadece film değil aynı zamanda dizi üzerinden de öne çıktığını ifade etmek mümkün. Günlük yaşamda kullanılan bir sözcük olmaması ile beraber, özellikle sinema alanında önemli bir yere sahiptir. Hatta bir senaryo üzerinden çalışmalar yapılırken antagonist kelimesi karakterler için daha fazla değerlendirilir