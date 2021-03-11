Ant İçmek ne demek? Ant İçmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ant içmek eski çağlarda kan kardeşliği ile doğrudan bağlantılıydı. Diğer deyimler gibi bu deyimde de kelimeler gerçek anlamları dışında kullanılmıştır.

Ant İçmek Ne Demek?

Ant içmek birinin ya da iki tarafın birbirine bir konu hakkında söz vermesi demektir.

Ant İçmek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre ant içmenin bir olumlu bir olumsuz olmak üzere iki anlamı var:

Anlamı: Herhangi bir konu hakkında birine ya da bir topluluğa karşı söz vermek. Örneğin borcun önceden belirlenmiş bir tarihe kadar ödeneceğine dair söz vermek. Anlamı: Bir şeyi yapmamak için söz vermek. Örneğin bunda sonra yalan söylenmeyeceğine dair söz verilmesi.

Ant İçmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Koray ile bundan sonra hiç kavga etmeyeceğimize dair ant içtik.

2- Eskiden insanlar kan kardeşi olurken ant içerlermiş.