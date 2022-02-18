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Ansiklopedi nedir, nasıl yazılır? Ansiklopedi ne işe yarar?

Ansiklopedi nedir, nasıl yazılır Ansiklopedi ne işe yarar

6. yüzyıldan beri kullanılmakta olan ansiklopedi kelimesi Yunanca kökenlidir. Orijinal dilinde “enkyklios paedeia” şeklinde yazılan bu sözcük önce Fransızcaya sonra diğer Avrupa dillerine geçmiştir. Yunancada enkyklios, bilgi anlamına gelirken paedeia kaynak ve çember demektir. Ansiklopedi nedir, nasıl yazılır? Ansiklopedi ne işe yarar tüm detayları ile derledik.

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 Ansiklopedi kelimesi sık sık sözlük ve vokabüler sözcüklerinin yerinde kullanılsa da bu üç kelimenin anlamı farklıdır. Sözlük ve vokabüler, kelimelerin anlamlarına dair kısaca bilgi veren kaynaklardır. Ansiklopedilerde ise konu sınırı yoktur ve sözlüklere göre çok daha detaylı bilgi verilir.

 Ansiklopedi Nedir?

 Kültür, sanat, bilim, teknoloji, tarih ve coğrafya gibi alanlarda uzman kişiler tarafından hazırlanmış bilgi kaynaklarıdır. İlk ansiklopediler Antik Yunan döneminde hazırlanmış ve birçoğu günümüze kadar ulaşmıştır. Ansiklopedilerin belli başlı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Ansiklopedilerde belli başlı konulara dair şahsi fikirler değil nesnel bilgiler yer alır. Verilen bilgiler, kanıtları ile birlikte sunulur.

 2- Son yıllarda hazırlanan ansiklopediler resim ve fotoğraf gibi görsel materyaller de kullanılmaya başlanmıştır.

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 3- Ansiklopedilerin içinde yer alan terimler ve kavramlar alfabetik sıraya göre hazırlanır.

 4- Bilgilik adıyla da bilinen ansiklopediler bir sanat ya da ekol hakkında olabilir. Örneğin: Sinema Ansiklopedisi, İslam Ansiklopedisi...

 Ansiklopedi Nasıl Yazılır?

 Ansiklopedi kelimesi yazımı sık sık karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Bunun en büyük nedeni kelimenin zor telaffuz ediliyor olmasıdır. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

 ANSİKLOPEDİ - Doğru Kullanım

 ANDİSKOPİ - Yanlış

 ANKİSLOPEDİ - Yanlış

 ANSİKLOBEDİ - Yanlış

 Örnek Cümleler:

 1- Bugün sahaftan tasavvuf ile ilgili 4 ciltten oluşan bir ansiklopedi seti aldım. (Doğru Kullanım)

 2- Eskiden gazeteler kuponla ankislopedi verirdi. (Yanlış Kullanım)

 3- Ansiklobedi okumak insanın bilgi dağarcığını fazlasıyla geliştiriyor. (Yanlış Kullanım)

 Ansiklopedi Ne İşe Yarar?

 Ansiklopediler doğru bilgiye çok kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlar. Bu bilgi kaynakları alfabetik sıraya göre hazırlandığı için baş harfine bakılarak istenilen maddeye ulaşılabilir.

 Ansiklopedi okumak, kişinin birçok farklı alanda bilgi sahibi olmasını sağlar.

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