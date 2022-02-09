Anonim halk edebiyatı nedir? Nazım biçimleri ve özellikleri nelerdir?

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Anonim halk edebiyatında dört nazım biçimi vardır: 1- Ninni 2- Ağıt 3- Mani 4- Türkü

Anonim Halk Edebiyatı Nedir?

Anadolu'nun çeşitli yörelerinde halk tarafından benimsenmiş ve kulaktan kulağa yayılmış manzum eserlere anonim halk edebiyatı denir. Anonim halk edebiyatında aşık edebiyatında olduğu gibi sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır

Sadece manzum eserler değil atasözleri ve deyimler de Anonim halk edebiyatının bir parçasıdır. Uzun bir dönem boyunca kullanılmış ve kalıplaşmış ifadelere deyim denir. Örnekler: 1- Turnayı gözünden vurmak 2- Gözünü karartmak 3- Ser verip sır vermemek 4- Gözü gibi bakmak 5- Bir Yastıkta kocamak.

Öğüt vermek amacıyla söylenmiş, kim tarafından söylendiği belli olmayan veciz sözlere atasözü denir. Örnekler: 1- Ak akçe kara gün içindir 2- Dost başa düşman ayağa bakar 3- Ne oldum değil ne olacağım demeli. 4- Akıl yaşta değil baştadır. 5- Sabrın sonu selamettir.

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Masalların içerisinde yer alan ve birbirleriyle kafiyeli kelimelerden oluşan sözlere ise tekerleme denir. Örneğin. ''Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak.''

Divan edebiyatındaki karşılığı Muamma olan bilmeceler de Anonim halk edebiyatının en önemli parçalarından biridir. Bilmeceler hem çocuklar hem de yetişkinlere sorulur. Örneğin: ''Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca.''

Öğüt vermek amacıyla yazılmış, kısa, mizahi öykülere fıkra denir. Birçoğunun kim tarafından yazıldığı belli olmadığı için fıkralar da anonim halk edebiyatının içerisinde yer alır. Örneğin: 1- Nasreddin Hoca Fıkraları

Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Özellikleri Nelerdir?

1- MANİ:

Mani ile Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan rubai arasında birçok benzerlik bulunur. Her iki nazım biçiminde de ''a a b a'' kafiye dizisi kullanılır. İlk iki satır ''doldurma dize'' olarak adlandırılırken şair asıl söylemek istediklerini son iki dizede söyler. Kafiye şemasına göre birçok mani türü bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok tercih edilenleri, düz mani kesik mani ve Cinaslı manidir.

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9. yüzyıldan itibaren birçok halk şairi de mani yazmaya başlamıştır. Manileriyle bilinen şairlerden bazıları şunlardır: 1- Karacaoğlan 2- Dertli 3- Eşrefoğlu Rumi

Örnek Mani

Derdim çoktur dermanım yok

Bu devranda bir dostum yok

El oğluna bayram gelmiş

Beni seven bir yarim yok

2- TÜRKÜ

Kim tarafından bestelenip söylendiği belli olmayan ve günümüze kadar ulaşan türküler de Anonim halk edebiyatında yer alır. Türkülerde genellikle kahramanlık, ayrılık acısı, vatan hasreti ve özlem gibi konular işlenir.

Örnek Türkü

Dostlara düşmanlara

Decelere sabahlara

Sazımıza sözümüze

Binlerce kez selam olsun

Bizi bizde tanıyana

Sözü sözde sınayana

Gözümüzde tütenlere

Binlerce kez selam olsun

3- AĞIT

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Ölen bir kişinin ardından ya da yaşanan büyük bir felaketin ardından kaleme alınan manzum eserlere ağıt denir. Sagu ve mersiye adıyla da bilinen ağıtlar da türkü ve mani gibi kıtalardan oluşur.

Ağıt Örneği.

Zalim Felek yarimi aldı benden

Umudunu yarınımı çaldı benden

dünya Muradım değil Artık

Bir acı söz kaldı benden

4- NİNNİ

Çocukları uyutmak için söylenen ezgili ve kafiyeli şiirlere ninni denir. Uyusun da Büyüsün / Tıpış Tıpış Yürüsün'' bilinen en eski anonim ninnilerden biridir.