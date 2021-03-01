Annelere duygusal iyileştirme eğitimi

‘Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi’ kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplara psiko-sosyal destek vermek amacıyla Geleceğe Dokunan Anneler (GEDA) desteğiyle başlatılan çevrimiçi sohbetler serisi, dokuz GAP Bölgesi ilinden 48 Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) katılımıyla tamamladı. Bölge insanının bilgi edinmeye en fazla ihtiyaç duyduğu konuları belirlemek amacıyla yapılan anket sonuçlarına göre düzenlenen eğitimler, 22-26 Şubat tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

BİLGİ EDİNMEYE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARLA İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLDİ

Proje kapsamında yapılan ankete göre, bölge kadınlarının en çok salgınla psikolojik olarak baş etme, evde çocuklarla vakit geçirme, aktivite tasarlama ve evde aile bireyleriyle iletişim konularında bilgi edinmeye ihtiyaç duydukları ortaya çıktı. Yüzde 55’i Türk yüzde 45’i Suriyeli kadın olmak üzere toplam 306 kişi tarafından cevaplanan anket sonuçları dikkate alınarak GEDA Akademik Kurulu tarafından hazırlanan çevrimiçi eğitim serisiyle, bölgede yaşayan kadınların sorunlarıyla ilgili farkındalık kazanmalarına, sorunların çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine, güçlenmelerine ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlandı.

75 USTA ÖĞRETİCİ, 48 İDARİ PERSONEL VE 288 ANNEYLE BULUŞULDU

Duygusal İyileştirme Sohbetleri 23 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında projenin pilot illeri olan Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Mardin’de, ÇATOM’larda görev alan sorumlu ve eğitmenlere yönelik gerçekleştirildi. 4-8 Ocak tarihlerindeyse diğer GAP illeri olan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak’ı kapsayacak şekilde devam etti. ÇATOM annelerinin de katılımıyla bölgedeki kadınlar hem yaşadıkları zorlukları birlikte konuşarak birbirlerine destek oldu hem de yaşam koşullarını iyileştirmek ve sorunlarına çözümler bulmak için uzmanlarla görüşme fırsatı buldu.