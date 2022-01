Anneler çocuklarıyla İngilizce öğreniyor

Haberin Devamı

Hem öğrencilerin motivasyonunu artırmak hem de kadınlara global bir bakış açısı kazandırmak için “Speaking English with My Mum” yani “Annemle İngilizce Konuşuyorum” projesini başlatan İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, bu yolla çok sayıda kadının yabancı dil öğrendiğini söylüyor.

Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2017 yılında hayata geçirilen proje, geçtiğimiz yılın sonuna kadar 50 kadının akıcı İngilizce konuşmasını sağladı. Onlarca kadına da A1 seviyesinde İngilizce öğrenmenin kapısını açtı. Muhammet Öğretmen sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü çalışmayla ilgili “Proje ile birlikte çocukları okulumuzda öğrenim gören ev hanımı diye tabir ettiğimiz annelerimiz ile yine kardeşlerinin okulumuzda öğrenim gördüğü öğrenci velisi ablalara haftanın iki günü gönüllü olarak ikişer saat hem kitap okuma atölyeleri etkinlikleri hem de okulumuza üç kıtadan ödül getirmiş ‘İngilizce Sokakta’ projesinin minyatür yabancı dil şehri sokaklarında yabancı dil konuşma deneyimleri yaşatıyoruz. Öğrenciler ile öğrenci velilerimiz proje kapsamında karşılıklı olarak diyalog etkinlikleri gerçekleştirebiliyor ve böylelikle öğrenmeler kalıcı hale gelebiliyor” dedi.

Haberin Devamı

YABANCI DİL SİHİRLİ DERNEK OLDU

Başlarda çekingen olan veliler, zaman sonra okulda hali hazırda bulunan İngilizce şehrinin ‘’otel, banka, sinema, kütüphane, havaalanı, kafe, hastane, postane, alışveriş merkezi ‘’ gibi köşelerinde dramalar yapıp, bu gibi ortamlarda İngilizce konuşmayı eğlenerek öğrenmeye başladıkça kendilerine güvenleri artmış. Anne ve çocuğunu karşılıklı dramalar gerçekleştirirken izlemenin gurur verici olduğunu da söyleyen Muhammed Öğretmen şöyle devam etti: “O annenin heyecanı, çocuktaki haklı gurur ifadeleri paha biçilmez oluyor. Yeri geliyor anne müşteri oluyor, oğlu garson oluyor ve İngilizce sipariş veriyorlar. Yeri geliyor, anne havaalanında kabin memuru oluyor, çocuğu yolcu oluyor ve seyahat işlemlerini canlandırıyorlar. Yani öğrenci velisi ile öğrencilerimiz her bir temada birlikte konuşabiliyor, gerçek hayattaki tüm durumları İngilizce olarak birlikte deneyimleme şansına sahip oluyorlar. Proje dört senedir uygulanıyor. Ancak, pandemi döneminde uzaktan eğitim ile birlikte birebir eğitimlerimiz sekteye uğramış olsa da, velilerim evden uzaktan da devam etmeye gönüllü oldular ve kendi çocuklarından edindikleri dijital beceriler yoluyla da İngilizce öğrenmeye hevesle devam ettiler. Öğrenci anne ve velilerimin İngilizce öğrenme çabalarındaki bu heves okulumuz öğrencilerince de örnek alınan bir durum haline geldi. Zaten asıl amaçlarımdan birisi de buydu. Öğrenci motivasyonunu aile bireylerinin öğrenme güdüleriyle güçlendirmek. Annelerimiz çok kıymetli. Kadınlarımız çok kıymetli. Sosyal ve ekonomik olarak zorlu koşullarda yaşayan kadınlarımıza ev kadınlığı şeklinde dayatılan bir yük var. Evin bütün yükünü çektikleri çok ağır bir yük bu. Kendi annemden biliyorum ben bu sıkıntıları, bu yükün ağırlığını. Biraz da, sebepten kadınlarımızın bu yükünü hafifletmek, onların kendilerini sadece bir ev kadını olarak değil bir dünya kadını olarak hissetmelerini de istedim. Yabancı dil bu anlamda sihirli değnek oldu.”

Haberin Devamı

Muhammet öğretmen, bundan sonraki amacının Anadolu kadınlarının çocuklarının öğretmeni olarak Speaking English with My Mum projesini yedi kıtaya yaymak olacağını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Bu anlamda Varkey Gem Vakfı komitesince bir araya geldiğimiz yedi kıtadan üstün başarılar göstermiş değerli öğretmenler ile çalışmalar yapıyorum. Dünyanın her ülkesindeki kadınların sesi olacak bir projenin heyecanı ile tasarımlarıma devam ediyorum. Kadına yönelik şiddetin çoğalmaya başladığı günümüzde, ben artık kadına yönelik başarı hikayeleri yazarak bu sosyal sorunun çözümüne katkıda bulunmak istiyorum.”

VELİLER NE DEDİ?

KENDİMİ İNGİLİZCE İFADE EDEBİLİYORUM

A.GENÇ: “Çocuğum bu okuldan mezun oldu. Ben 2017 senesinde Muhammet Hoca ile tanıştım. Oğlum 12’nci sınıftaydı ve kitap okuma projesinde görevliydi. Başta çekindim. Çünkü ilkokul mezunuyum. Hiç İngilizce bilmiyordum ama sonra evde oğlum bana yardım etmeye başladı. Oğlumdan İngilizce öğrenmeye başladıkça oğlumun da İngilizcesini geliştirme isteği arttı. En güzeli de okul koridorlarında yaptığımız diyaloglar. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben şu anda kendimi net bir şekilde İngilizce olarak ifade edebiliyorum.”

DİL ÖĞRENDİKÇE EĞİTİME OLAN İLGİM ARTTI

ŞEKER K.: “Annem ile İngilizce Konuşuyorum projesiyle 2020 yılında tanıştım. Muhammet Hoca veli toplantısında bana projeden bahsetmişti. Başta kabul etmedim. Hastam vardı. Eşim ve annesi kronik hastaydı. Vakit bulamam diyordum. Bir de biz ev kadınıydık. İnsanlar bu yaştan sonra İngilizce mi öğreneceksin diye alay ederler diye çok korktum. Ama Muhammet Hoca beni ikna etti. Biz, hocamızın dediği gibi artık bir dünya kadınıyız. Ben İngilizce öğrenmeye başladıkça, açık öğretimde okumak istediğime karar verdim. Yani bu proje benim dünyamı değiştirdi. Şu an açık öğretim lise öğrencisi olarak ilerliyorum. Böyle projeler yaygınlaştırılmalı. Bir kadın isterse her şeyi başarabilir.”