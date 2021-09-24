Anneanne nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Anneanne kelimesinin doğru yazımı..

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Annenin annesi olarak ifade edilen anane kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıp yazılmadı internet üzerinden araştırılıyor.



Anneanne Nasıl Yazılır?



Bu Kelimenin doğru yazılışı, ‘Anneanne’ şeklindedir. Yani anne ve anne biçimde iki kelimenin bir araya gelmesi ile öne çıkan bu sözcük bütün olarak değerlendirilir.



TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı merak ediliyor. Bu kelime bitişik şekilde ele alınır ve anneanne biçiminde yazılır.



Anneanne Kelimesinin Doğru Yazımı



Türkçede bazı kelimeler bitişik yazılır bazıları ise ayrı yazılması gerekmektedir. Kurala bağlı olarak anneanne kelimesi ise bitişik olarak ele alınmalı ve bu şekilde yazılmalıdır. Böylece anlamı üzerinden cümle içerisinde ya da tek başına kullanmak mümkündür.