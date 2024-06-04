×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimAnne ve kız birlikte mezun oldu

Anne ve kız birlikte mezun oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi#Ayşe Naziker Karahan#Sena Karahan
Anne ve kız birlikte mezun oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 12:45

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'ni aynı yıl kazanan Ayşe Naziker Karahan (47) ve kızı Sena Karahan (23), eğitimlerini tamamlayarak mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Haberin Devamı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi’nde 1996 yılından bu yana öğretmen olarak görev yapan Ayşe Naziker Karahan, kızı Sena Karahan ile 2020 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin özel yetenek sınavlarına girdi. Aynı gün girdikleri sınavda başarılı olan Ayşe Naziker Karahan, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne, Sena Karahan ise Resim Bölümü’ne girmeye hak kazandı. Anne ve kızı aynı üniversitenin, aynı fakültesinde farklı bölümlerdeki 4 yıllık üniversite eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü’ndeki İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine cübbelerini giyerek katılan anne ve kızı keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın heyecanını yaşadı. Ayşe Naziker Karahan’ın diğer kızı Mevre Safiye Karahan’ın ise BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Anne ve kız birlikte mezun oldu

Anne ve kız birlikte mezun oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi#Ayşe Naziker Karahan#Sena Karahan

BAKMADAN GEÇME!