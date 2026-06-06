‘Anne mönüsü’ geri dönüyor

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‘Türk Dünyası Mutfağı MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması’ 81 ilden 1221 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Yarışma, teknik bilgi ile kültürel hafızayı, disiplinle estetiği, gelenekle yeniliği aynı çerçevede buluşturdu. İstanbul’da düzenlenen ödül törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada mesleki ve teknik eğitimin cazibesini artırmaya yönelik adımların önemli olduğuna dikkat çekti. Bakan Tekin, Bakanlık olarak çocukların milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak şekilde yetişmesi noktasında emek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

MUTFAK KÜLTÜRÜ ÖĞRETİLİYOR

“Mesleki ve teknik eğitimi cazip hale getirecek tüm adımlar çok önemli. Diğer yandan Bakanlık olarak çocuklarımızın öncelikle bizi biz yapan ve bir arada tutan değerlerimize sahip bir şekilde yetişmesini istiyoruz. Buradan hareketle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile içinde yaşadığımız toplumu bütün değerleriyle içselleştiren ve bunları gelecek kuşaklara aşılamak isteyen bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirme konusunda önem verdiğimiz konulardan biri de mutfak sanatları. Yemeklerin pişirilmesinden servisine, sofra adabından hazırlık ve ikrama kadar bunların hepsi kültürümüzde önemli bir yeri dolduruyor. Toplumumuzun mutfak kültürüne ait birikimin envanterini oluşturmak adına da geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 7 bölgede anne reçetelerini hayata geçirecek şekilde gastronomi liselerini açtık. Bu okulların bulunduğu bölgelerdeki mutfak kültürü çocuklarımıza öğretilecek ve çocuklarımız bu kültürle hazırladıkları sanat eserlerini toplumla buluşturacak.”

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İŞTE KAZANAN YEMEKLER

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Karamelize armutlu tart

GELECEĞİN YAZARLARINI ZİYARET

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Geleceğin Yazarları Projesi’ kapsamında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Geleceğin Yazarları İl Kitap Fuarı’nda 39 bin 550 kitap okurla buluştu. Öğrenciler tarafından kaleme alınan eserler, İstanbul’daki Rami Kütüphanesi’nde tanıtılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin fuarı ziyaret ederek öğrencilerle kitapları hakkında sohbet etti.