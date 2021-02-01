Anlayana Sivrisinek Saz Anlamayana Davul Zurna Az atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Günümüzde atasözleri çok önemli bir yere sahiptir. Günlük hayatımızda da oldukça kullandığımız öğütlerdir. Geneli gerçek anlamlı olsa da, mecaz anlamlı atasözleri de vardır. Geçmişte yaşayanların çok fazla deneyimleri sonucu ortaya çıkmışlardır ve günümüze kadar bugünlere kadar gelmiştir. Ancak birçoğu bugünlere kadar gelemeden unutulmuştur. İşte, tüm detaylar.
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünü günümüzde sıklıkla kullanırız. Bu atasözü karşımızdaki kişinin sizi anlamak istedikten sonra üstü kapalı anlatsanız dahi anlar. Anlayışsız kimse açık sözlü de konuşsan anlamayacaktır anlamını taşımaktadır.
Anlayana Sivrisinek Saz Anlamayana Davul Zurna Az Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur,
'Anlayışlı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler oysa anlayışsız kimselere ne söylense yararsızdır.' Anlamında kullanılmaktadır.
Anlayana Sivrisinek Saz Anlamayana Davul Zurna Az Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözüne, günlük hayatımızda oldukça rastladığımız bir durumdur. Ne kadar açık sözlü de olsan karşındaki insanın seni anlamak istemediğine göre değişir. Bu duruma örnek bir cümle verecek olursak;
- Gülin ben söylemek istediğini anlamadım. 'Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az'
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