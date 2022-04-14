Anlatım Biçimleri Ve Teknikleri Nelerdir? Anlatım Türlerinin Özellikleri

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Örneğin bir olay okuyucuya aktarılacaksa burada "Hikâye Anlatıcılığı" tercih edilir. Amaç, okuyucunun bir fikri benimsemesini sağlamak ve o fikri göstermekse, o zaman “İspat İfadesi” tercih edilebilir. Ya da yazarın amacı okuyucunun zihninde bir imajı canlandırmaksa, o zaman "Açıklamadan faydalanabilir. Görüldüğü gibi anlatım türleri yazarın zihnindeki amaca göre değişmektedir. Bu nedenle anlatı teknikleri yazarın amacına hizmet eder.

Anlatım Biçimleri

Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım

Öğretici Anlatım

Açıklayıcı Anlatım

Kanıtlayıcı Anlatım

Mizahi Anlatım

Emredici Anlatım

Söyleşmeye Bağlı Anlatım

Gelecekten Söz Eden Anlatım

Tartışmacı Anlatım

Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım

Destansı Anlatım

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım

Düşsel Anlatım

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En yaygın olarak kullanılmakta olan Anlatım Türleri ve Biçimleri İse Şunlar olmaktadır;

Öyküleyici Anlatım

Herhangi bir olay; Yer, zaman ve kişi unsurları bağlamında anlatılması ilkesine dayanan buna anlatısal hikâye anlatımı denir. Anlatı anlatımında olmuş veya olabilecek olaylar anlatılır. Hikâye anlatıcılığında olaylar belli bir zaman ve düzen içinde anlatılır. Yani okuyucuya iletilen olayda bir hareket olmalıdır.

Betimleyici Anlatım

Bu anlatı türünde öncelikle "Tanım nedir?" Soruyla başlayalım. Bir resmi, resim çizmek gibi kelimelerle okuyucunun zihninde canlandırmaya betimleme denir. Yazar, okuyucunun zihninde imgeyi oluşturmak için kelimelerle betimlemeler oluşturmaya çalışır. Okuyucunun zihninde yerlerin ve metin nesnelerinin görüntülerini göstermeyi amaçlayan hikâye anlatımına betimleyici hikâye anlatımı denir.

Öğretici Anlatım

Ders, bir konu hakkında bilgi vermek, açıklamak ve öğretmek amacıyla oluşturulan ders türüne verilen isimdir. Pedagojik Anlatımın amacı kişiyi aydınlatmak ve bilgilendirmektir. Bu tür Anlatımlarda nesnellik ön plandadır.

Eğitici bir anlatımla oluşturulan metinler, mecaz ve çağrışımsal sözcüklerden oluşmaz.

Türk edebiyatı incelendiğinde en erken öğretici metinlere “Uygur Metinlerinde rastlanmaktadır. Daha sonraki dönemlerde Yusuf Has Hacib'in "Kutadgu Bilig"i, Edip Ahmet Yukneki'nin "Atabetü'l Hakayık"ı ve Mevlâna'nın "Mesnevi "si öğretici hikâye örnekleridir.

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Açıklayıcı Anlatım

Yazılı metinlerde bir konuyu aydınlatmak ve okuyucuya bir konu hakkında bilgi vermek amacıyla düşünce geliştirme aracı olarak kullanılan anlatım biçimidir. Okuyucunun yanlış veya eksik bildiği bir konuya ışık tutmayı amaçlar.

Açıklayıcı anlatımla yazılan bu metinlerde bir konuda ortaya çıkan belirsizliğin giderilmesine, kavram yanılgılarının düzeltilmesine ve bir durumla ilgili kafa karışıklığının düzeltilmesine çalışılır.

Fıkra, deneme, haber, söyleşi, eleştiri gibi birçok edebî türde tercih edilen anlatım biçimidir.

Kanıtlayıcı Anlatım

Okuyucuyu sunulan fikir, tez veya durum hakkında ikna etmekten oluşan bir hikâye anlatımı türüdür. İkna edici belgelerin okuyucuyu ikna ederken, yani bir fikir ortaya koyarken objektif, tutarlı ve etkili bir şekilde sunulması zorunludur.

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Gelişmiş fikir kanıtlanamazsa okuyucu ikna edilemez. Bunun için müellif, düşüncesini yani tezini ispatlamak için; nesnel verilerden, deneylerden ve gözlemlerden yararlanmalıdırlar. Tanıtıcı kurgu, karşıt bakış açısının reddedildiği ve yazarın kendi tezinin okuyucu tarafından kabul edilmeye cezbedildiği tartışmacı kurgunun çoğunu kapsar.

Tartışmacı Anlatım

Tartışmacı anlatımında öne çıkan nokta, yazarın bir konu hakkında okuyucunun fikrini değiştirmeye veya bir fikri çürütmeye çalışmasıdır.

Ayırt edici özelliği, okuyucunun fikrini değiştirme arzusudur. Bu durum tartışmacı anlatımın ana odak noktasını oluşturmaktadır. Tartışmacı anlatım bu ana özeliğinin etrafında şekillenmektedir. Bu durum ise oldukça önemli bir nüans olmaktadır.