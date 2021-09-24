Anlatıcı Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Romanda Kaç Çeşit Bakış Açısı Var? 1 Ve 3 Kişi Ağızdan Anlatım Nedir?

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İspanyol yazar Cervantes'in kaleme aldığı Don Kişot, ilk modern roman olarak kabul edilir. Günümüzde en çok okunan roman türleri ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Tarihi roman 2- Polisiye roman 3- Bilimkurgu Romanı 4- Sosyal Roman

Anlatıcı Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Olay örgüsü içerisinde gerçekleşen şeyleri okura aktaran kişiye anlatıcı denir. Romanda, hikaye türündeki eserlerde olduğu gibi 4 çeşit anlatıcı türü vardır.

1- Karakter Bakış Açılı Anlatım

Anlatıcının ana karakterlerden birinin olduğu anlatım türüne karakter ya da kahraman bakış açısı denir. Bu tür romanlarda karakter, gözlemlerini, duygularını ve düşüncelerini 1. tekil şahısla anlatır. Olaylar sadece tek bir karakterin gözünden anlatıldığı için, yeni bir gelişmeyi okur ve roman karakteri aynı anda öğrenir.

2- Hakim Bakış Açılı Anlatım:

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Anlatıcının bizzat roman yazarı olduğu anlatım türüdür. Bu tür romanlarda, yazar olaylara müdahale edebilir, romanda yer alan karakterleri detaylı bir şekilde okura aktarabilir. İlahi ve Tanrısal bakış açısı adıyla da bilinen bu anlatım türü, modern romanlarda en sık tercih edilen anlatım türüdür.

3- Çoğulcu Anlatım:

Romandaki olayları birden fazla karakterin anlattığı anlatım türüne çoğulcu anlatım denir. Olay örgüsü içerisinde gerçekleşen şeyler, birden fazla kişinin gözünden anlatılır. Her bir karakterin olaylara kattığı yorumlar farklı olduğu, çoğulcu anlatım, en zengin anlatım türlerinden biridir.

Romanda Kaç Çeşit Bakış Açısı Vardır?

Romanda toplamda 3 çeşit bakış açısı vardır.

1- Tanrısal Bakış Açısı

2- Karakter / Kahraman Bakış Açısı

3- Çoğulcu Bakış Açısı / Biz

1. ve 3. Kişi Ağızdan Anlatım Nedir?

1. Kişi ağızdan Anlatım - Romandaki olaylar karakterlerden birinin ağzından anlatılır.

3. Kişi Ağızdan Anlatım - Romandaki olaylar yazar tarafından okura aktarılır.