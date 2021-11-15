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Anlamı Güzel Kelimeler - Sevgiliye Ve Arkadaşa Göndereceğiniz Aşk Ve İçeren Anlamlı Kelimeler

Anlamı Güzel Kelimeler - Sevgiliye Ve Arkadaşa Göndereceğiniz Aşk Ve İçeren Anlamlı Kelimeler

Sevgilimize ve arkadaşlarımıza mesaj olarak göndereceğimiz birçok güzel kelime var. Bu kelimelerden bazıları İngilizce ve Fransızcadan, bazıları ise Arapça ve Farsçadan dilimize geçmiştir. İki kelimeden oluşan tamlamalar da en az bu kelimeler kadar orijinal ve ilgi çekicidir. Anlamı güzel olan kelimeler yakın çevremizdeki kişileri ne kadar çok sevdiğimizi göstermemize yardımcı olur. Sevgiliye ve arkadaşa göndereceğiniz aşk ve dostluk içeren anlamlı kelimeler nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

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 Türkçede dost ve arkadaş anlamına gelen birçok kelime vardır. Bu kelimeleri yakın çevremizdeki kişilere hitap ederken de kullanabiliriz. Örnekler: 1- Yaren

 2- Hempa 3- Refik 4- Nedim 

 Sevgiliye ve Arkadaşa Göndereceğiniz Aşk ve Dostluk İçeren Anlamlı Kelimeler 

 A- Sevgiliye Gönderebileceğiniz Aşk İçeren Anlamlı Kelimeler 

 1- Can Özüm: Canımın en kıymetli parçası 

 2- Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel olan kadın 

 3- Nadide: Nadir ve az bulunur bir güzelliğe sahip olan 

 4- Semenber: Yasemin kadar beyaz ve güzel olan kadın. 

 5- Biriciğim: Son yıllarda ''bir tanem'' kelimesinin yerine kullanılan söz. 

 6- Prensesim: Özellikle sevgilinizi şımartmak ve özel hissettirmek için kullanacağınız özel kelimelerden biri. 

 7- Kalbim: Sevgiliye, kalbimin sultanı ya da sahibi demek yerine direkt olarak kalbim kelimesiyle seslenmek de etkileyici ve özel olabilir. 

 8- Yol Arkadaşım: Aynı zamanda Sezen Aksu'nun bir şarkısının da adı olan Yol Arkadaşım, ne olursa olsun ayrılmayacak olan birbirine bağlı sevgililer için kullanılabilir. 

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 9- Ay Işığım: Ay ışığı, en karanlık geceleri bile aydınlatır. Siz de sevgilinize ''ay ışığım'' kelimesini göndererek, ona yolunuzu aydınlatan tek ışık kaynağı olduğunu hatırlatabilirsiniz. 

 10- Balım: Balım kelimesi ise tatlım yerine tercih edilebilecek sözcükler arasında yer alıyor. 

 B- Arkadaşa Göndereceğiz Dostluk İçeren Anlamlı Kelimeler 

 1- Hempa: Farsça kökenli bir sözcük olan hempa, çok yakın arkadaş anlamına gelir. 

 2- Refik: Güvenilir, kara gün dostu 

 3- Birader-i Can Beraber: Osmanlı döneminden bu yana kullanılmakta olan birader-i can beraber hem fonetik hem de son derece anlamlı kelimelerden biri. Bu kelime, aynı anadan doğmamış olmamalarına rağmen kardeş kadar yakın arkadaş, dost manasına gelir.

 

 

 

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