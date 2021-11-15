Anlamı Güzel Kelimeler - Sevgiliye Ve Arkadaşa Göndereceğiniz Aşk Ve İçeren Anlamlı Kelimeler

Türkçede dost ve arkadaş anlamına gelen birçok kelime vardır. Bu kelimeleri yakın çevremizdeki kişilere hitap ederken de kullanabiliriz. Örnekler: 1- Yaren
2- Hempa 3- Refik 4- Nedim
Sevgiliye ve Arkadaşa Göndereceğiniz Aşk ve Dostluk İçeren Anlamlı Kelimeler
A- Sevgiliye Gönderebileceğiniz Aşk İçeren Anlamlı Kelimeler
1- Can Özüm: Canımın en kıymetli parçası
2- Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel olan kadın
3- Nadide: Nadir ve az bulunur bir güzelliğe sahip olan
4- Semenber: Yasemin kadar beyaz ve güzel olan kadın.
5- Biriciğim: Son yıllarda ''bir tanem'' kelimesinin yerine kullanılan söz.
6- Prensesim: Özellikle sevgilinizi şımartmak ve özel hissettirmek için kullanacağınız özel kelimelerden biri.
7- Kalbim: Sevgiliye, kalbimin sultanı ya da sahibi demek yerine direkt olarak kalbim kelimesiyle seslenmek de etkileyici ve özel olabilir.
8- Yol Arkadaşım: Aynı zamanda Sezen Aksu'nun bir şarkısının da adı olan Yol Arkadaşım, ne olursa olsun ayrılmayacak olan birbirine bağlı sevgililer için kullanılabilir.
9- Ay Işığım: Ay ışığı, en karanlık geceleri bile aydınlatır. Siz de sevgilinize ''ay ışığım'' kelimesini göndererek, ona yolunuzu aydınlatan tek ışık kaynağı olduğunu hatırlatabilirsiniz.
10- Balım: Balım kelimesi ise tatlım yerine tercih edilebilecek sözcükler arasında yer alıyor.
B- Arkadaşa Göndereceğiz Dostluk İçeren Anlamlı Kelimeler
1- Hempa: Farsça kökenli bir sözcük olan hempa, çok yakın arkadaş anlamına gelir.
2- Refik: Güvenilir, kara gün dostu
3- Birader-i Can Beraber: Osmanlı döneminden bu yana kullanılmakta olan birader-i can beraber hem fonetik hem de son derece anlamlı kelimelerden biri. Bu kelime, aynı anadan doğmamış olmamalarına rağmen kardeş kadar yakın arkadaş, dost manasına gelir.