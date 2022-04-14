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Anlatım bozukluğu bir hayli geniş ve kavraması zor bir konu olarak karşımıza çıkar. Bu konuyla ilgili olarak; YKS, KPSS ve ALES gibi sınavlarda mutlaka soru sorulması durumu söz konusudur. Bundan dolayı bilgi edinilmesi gereken önemli konu başlıkları arasında yerini almaktadır.

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

Toplumsal yaşamda dili doğru şekilde kullanmak, sağlıklı bir iletişim kurabilmenin en önemli kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı kurulan cümlelerin; çelişkili ifadeler barındırmaması, gereksiz öğeler içermemesi ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekliliği söz konusudur. Aksi bir durumda cümlede bir anlatım bozukluğu oluşmakta ve iletişimin de doğru gerçekleşememesi durumu ortaya çıkmaktadır.

Anlatım bozuklukları, anlamsal bozukluk ve yapısal bozukluk olmak üzere iki alt başlık oluşturmaktadır. Anlamsal bozukluklar; gereksiz olan ve anlam yönünden de çelişen sözcük kullanımı, sözcüğün yanlış yerde ve yanlış anlamda kullanılması, cümle içerisinde deyimin yanlış anlamda kullanılması, anlam belirsizliğinin olması, mantık ve sıralama hatası olarak sıralanabilir.

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Herhangi bir sözcük veya sözcük grubu cümleden çıkarıldığı takdirde, anlam bozukluğu oluşmuyorsa gereksiz sözcük olarak kabul görmektedir. Eş anlamlı olan kelime kullanılması veya aynı anlamı taşıyan sözcüklere yer verilmesi durumu bu bozukluğun ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Anlam bakımından birbiriyle zıt ifadeler oluşturan sözcükler de cümlenin vermiş olduğu yargıyı önemli ölçüde zedelemekte ve çelişkiye sebebiyet vererek anlatım bozukluğu oluşturmaktadır.

Kurulan bir cümle içerisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılması en sık yapılan anlatım bozukluğu hatalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yanlış anlamda kullanımı söz konusu olan sözcükler bir bireyin anlatmak istediğinden çok farklı düşünceleri ortaya çıkaran bir etki yaratmaktadır. Sözcüğün cümle içerisinde yanlış yerde kullanılması da buna benzer bir biçimde anlam kargaşasına neden olmaktadır.

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Deyimler, cümle içerisinde anlatım gücüne önemli ölçüde destek veren ve cümleyi güzelleştiren unsurlar arasında yer almaktadır. Fakat yanlış kullanımlar söz konusu olduğunda, bu kısa ve özlü sözler de anlatım bozukluğu yaratabilmektedir. Kurulan cümlelerdeki anlam belirsizliği de sık karşılaşılan bir anlatım hatası oluşturmaktadır.

Özellikle de bir kişiden bahsedilirken mutlaka onun yerine geçecek kişi zamirinin kullanılması gerekmektedir. Kurulan bir cümledeki mantık ve sıralama hatası ise, cümlede yerini almakta olan kavramların önem sırasının yanlış yapılmasından kaynaklı olmaktadır. Yanlış sıralanmış olan kavramlar sonucu olarak bazı mantık hataları ortaya çıkabilmesi durumu söz konusudur.

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Anlama dayalı anlatım bozuklukları şu şekilde ortaya çıkar:

- Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı

- Gereksiz Sözcük Kullanımı

- Sıralama ve Mantık Yanlışlığı

- Yanlış Yerde Sözcük Kullanımı

- Anlam Belirsizliği

- Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı

Anlatım bozukluğu son derece geniş bir konu olması bakımından çok sayıda örnek ile desteklenmesinde yarar olacaktır. Bu doğrultuda anlatım bozukluğu olarak sayılabilecek örnek ifadeler aşağıda sıralanmış olup, bozukluğun nedenine ise parantez içerisinde yer verilmiştir.

- Kesinlikle Ozan da eşiyle beraber kursa gitmiş olabilir. (Anlam bakımından çelişen sözcükler)

- Kardeşini davette göremedim. (Anlam belirsizliği)

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- Yaş geliştikçe, insanın gençliğine olan özlemi de artıyor. (İlgili sözcüğün yanlış anlamda kullanılması)

- Yeni kapıdan girmiştim ki, patron geç kaldığımı fark etti. (İlgili sözcüğün yanlış yerde kullanılması)

- Bırak mutfağa gelmeyi, evden bile çıkamaz o. (Mantık ve sıralama hatası)