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Anlam bilgisi nedir? Anlam bilgisi konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#Anlam Bilgisi Nedir
Anlam bilgisi nedir Anlam bilgisi konu anlatımı

Anlam bilgisi daha çok dil ve düşünce ile beraber bunlar arasındaki ilişki üzerinden ön plana çıkar. Aynı zamanda dil bilgisinin en önemli konuları içerisinde yer alır. Peki anlam bilgisi nedir tüm detayları ile derledik.

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Anlam bilgisi aynı zamanda semantik olarak ifade edilmektedir. Dil ve düşünce üzerinden ele alınan bir yapı olması ile beraber, aynı zamanda süreç içerisinde somut ve soyut kavramlar da yer alır. Böylece dilbilgisi üzerinden anlam bilgisi cümleler ile beraber kelimeler eşliğinde değerlendirilir.

 Anlam Bilgisi Nedir?

 Dil ve düşünce arasındaki ilişkileri kelime ve cümleler Üzerinden anlam yönü ile inceleyen bilim dalı dilbilgisi olarak ifade edilir. Bu doğrultuda kelimenin kazanmış olduğu anlamlar, dil üzerinden anlam olayları ile beraber anlam bilgisi eşiğinde inceleme gerçekleşir. Özellikle bir kelimenin cümle içerisinde oluşturduğu kavramlardan her biri anlam olarak değerlendirilir. Böylece kavram ise somut ve soyut olarak zihinde meydana gelen birtakım çağrışımlar üzerinden ele alınır. Böylece aynı dili konuşan kişilerin ortak anlam üzerinden kelimeler ile cümleleri aynı yapıda kavraması bu şekilde öne çıkar. Bu da anlam bilgisini tanımlar ve dil ile düşünce arasındaki ilişkiyi ön plana çıkarır.

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 Anlam Bilgisi Konu Anlatımı

 Kelimeler insan zihninde kavram üzerinden bir anlama sahip olur ve bu anlamlar cümle içerisinde ifade edilir. Bu ifadeleri amaca uygun olarak farklı biçimlerde ele alınır ve tanımlanır. Böylece dil ile düşünce arasındaki ilişki üzerinden kavramlar ve diğer tanımlamaları eşliğinde anlam bilgisi ön plana çıkar.

 - Temel anlam

 - Yan anlam

 - Çok anlamlılık

 - Soyut ve somut anlamlılık

 - Bağlam

 - Yerlileştirme

 - Anlam alanı

 - Duygu değeri

 Bu şekilde yukarıda verilen ifadelerle kavramlar ile beraber dil ve düşünce arasındaki ilişki ön plana çıkarır. Böylece kelimenin anlam çerçevesi gösterilir. Anlam bilgisinin içermiş olduğu kavramlar, yapılar ve içerik böylece Türkçenin zenginliğinin ortaya çıkarır. Tabii bu yapı içerisinde kelimeler kendi anlamının dışında farklı anlamları üzerinden de değişik çerçevede ele alınabilir. Böylece anlam daralması ve anlam genişlemesi ile beraber aynı zamanda başka anlamlara geçiş sağlanır. Yani mecazi ve yan anlamlar ortaya çıkarak, andan bilgisini daha geniş kapsamda ele alır.

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 Kelimenin Anlam Çerçevesi ve Anlam Bilgisi

 Dil ve düşünce ile beraber aradaki ilişkiyi ortaya çıkaran kelimeler, anlamı çerçevesi üzerinden farklı biçimlerde ele alınır. Bu doğrultuda kelimenin ifade ettiği anlam ile beraber cümle içerisinde farklı biçimlerde değerlendirilir. Böylece amaca uygun olarak farklı ifadeler üzerinden ele alınır.

 - Tam anlam

 - Yan anlam

 - Aktarma

 - Çok anlamlılık

 - Eş anlamlılık

 - Eş adlılık

 - Zıt anlamlılık

 - Alt anlamlılık

 - Soyut ve somut anlamlı

 - Yerlileştirme

 - Bağlam

 - Duygu değeri

 Bu şekilde yukarıda öne çıkan farklı anlam çerçeveleri ile beraber anlam bilgisi üzerinden kavramlar ön plana çıkar. Böylece dil ve düşünce ile beraber aradaki ilişki üzerinden yapılar ifade edilir. Bu yapılar bir kelime ya da bir cümle üzerinden anlamın değerini ortaya çıkarmak amaçlı önemli bir yere sahiptir.

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 Anlam Bilgisinin Önemi

 Toplum üzerinden bakıldığı zaman her ülkenin kendine özgü bir dili bulunmaktadır. Bu dili üzerinden kelime eşliğinde farklı cümleler oluşturulur. Cümlelerin vurguladığı kavramı daha iyi anlayabilmek için anlam bilgisi ön plana çıkar. Anlam bilgisi içerisinde yer alan birçok çerçeve kavram ile beraber, dil daha etkin bir şekilde anlaşılır. Kendi içerisinde geniş bir yelpazeye ayrılan anlam bilgisi, böylece dilin daha etkili olmasına imkan vermektedir.

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