Ankilozan Spondilit nedir? Ankilozan Spondilit belirtileri nelerdir?

Ankilozan Spondilit, omurga sistemini etkileyen bir artrit türü olarak ortaya çıkmaktadır. Omurgayı etkileyen kronik ve ağrılı ankilozan spondilit sebebi bilinmeyen romatizmal bir hastalıktır.

Ankilozan Spondilit Nedir?

Ankilozan Spondilit omurga sistemini etkileyen ağrılı ve sebebi bilinmeyen romatizmal bir hastalık olarak ön plana çıkmaktadır. Nedeni bilinmeyen Ankilozan Spondilit hastalığı kronik bir ağrı ve sakatlığa yol açabilir. Ayrıca bu hastalığın ilerlemesi sonucunda ciddi iltihaplar da oluşabiliyor. Ankilozan Spondilit hastalığı ilerlediğinde omurga üzerinde yeni kemik de oluşabilir.

Ankilozan Spondilit vücuttaki diğer bölgelerde de ağrı ve sertliğe neden olabilir. Bu hastalık bazı kişilerde kalça, omuz ve dizler gibi bölgelerde de şiddetli ağrılara neden olabilir. O nedenle hastalığın erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Bu şekilde vücutta oluşan tutukluluk da doğru bir şekilde kontrol altına alınmalıdır. Bu şekilde deformite azalırken bu deformite uzun vadede de engellenebilir. Hastalığın da erken tanısı çok önem taşımaktadır.

Ankilozan Spondilit Belirtileri Nelerdir?

Omurgada meydana gelen Ankilozan Spondilit hastalığının pek çok belirtisinden bahsedilebilir. Bu hastalık ile beraber kişinin sırtında sürekli bir ağrı yaşanır. Ayrıca bu ağrı şiddetli bir sertlik de meydana getirir. Bu hastalığa bağlı olarak bel ve kalça bölgelerinde ağrılar üç aydan çok daha fazla sürmektedir.

Ankilozan Spondilit hastalığı çoğu zaman omurganın en alt büyük kısmında meydana gelmektedir. Bu ağrı çoğu zaman alt sırt bölgesinin çevresinde ve sakroiliak eklemlerinde etrafında başlar. Ankilozan Spondilit hastalığı kemiklerin giderek büyümesine yol açar. Bu durum da kemik füzyonu olarak adlandırılır. Bu füzyon sonucunda ise kişinin rutin aktivite yetenekleri de azalır. Bu hastalık nedeniyle nefes alıp verirken de çeşitli ağrılar meydana gelmektedir.

Spondilit genel olarak kemiklerdeki bazı bağ ve tendonları da etkilemektedir. Bu hastalık nedeniyle tendonun iltihabı topuğun arka kısmında ağrı ve sertliğe de neden olabilir. Ankilozan Spondilit sistemik bir ağrı olarak bilinir.

Ankilozan Spondilit Nedenleri Nelerdir?

Ankilozan Spondilit hastalığı genetik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra ankilozan spondilitin bilinen kesin bir nedeni bulunmuyor. Bu hastalığı taşıyanların çoğu HLA- B27 adında bir gen taşırlar. Bu geni taşıyanlarda Ankilozan Spondilit olma olasılığı daha yüksek olabilir. Ayrıca risk faktörleri arasında cinsiyet de yer almaktadır.

Özellikle erkeklerin ankilozan spondilit gelişimi de kadınlarınkinden daha fazladır. Ayrıca bu hastalık çoğunlukla 20 ve 40 yaşları arasında görülmektedir. Ankilozan Spondilit hastalığı çoğunlukla Kafkas kökenli kişilerde daha fazla görülür. Afrika kökenli kişilerde ve diğer etnik kökenli kişilerde bu hastalık daha az görülmektedir.

Ankilozan Spondilit Tanısı ve Tedavisi Nasıl Olur?

Ankilozan Spondilit hastalığının tanısı konulurken hastalık belirtileri, fiziki muayene bulguları, sırt ile pelvis grafileri ve laboratuvar testlerinin sonuçları değerlendirilir. Ankilozan Spondilit hastalığının bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Ancak rahatsızlığın dereceleri azaltılabilir Ayrıca bu hastalıkta tedavinin amacı ağrı ve işlevleri arttıran tedavilerdir.

Özellikle fizik tedavilerin gerçekleşmesi gerekir. Bunun yanı sıra hastalık ilerlediğinde ciddi deformiteleri olan hastalarda füzyon ve osteotomi yapılır. Hastalığın tedavisinde egzersiz ve fizik tedavi uygulanır. Günlük egzersizler sayesinde vücuttaki sertlik de azaltılır. Ayrıca nefes alma egzersizleri yapılması da gerekebilir. İlaç tedavisinin yanı sıra iltihap gidericiler de kullanılır. İlerleyen durumlarda cerrahi müdahaleler yapılabilir.