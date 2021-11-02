Anket ne demek, ne anlama gelir? Anket kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Birçok farklı alanda kullanılan anket kelimesi, yılın farklı zaman dilimlerinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle farklı durumlar için seçimler söz konusu olduğu zaman çok fazla karşılaşılan bir kelime olduğunu ifade etmek mümkün. Aynı zamanda tam olarak ne anlama geldi de merak edilen konular içerisinde yer alıyor.

Anket Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bir araştırma yapmak ve bir sonuç çıkarmak amacıyla, bazı soruları ayrı ayrı kişilere sorarak yapılan bilgi toplama işi anket olarak bilinmektedir. Bu durum bazen genel olarak gerçekleşir Bazen ise ülke çapında öne çıkan bir anket şeklinde ifade edilebilir.

Anket Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit anket kelimesi, bir sonuç çıkarmak amaçlı farklı insanlara sorulan sorular ile bilgi toplama şeklinde anlatılır. Öne çıkan bu anlatım ile beraber özellikle seçimler söz konusu olduğunda çok fazla bilgi toplama işi ile gerçekleşir. Aynı zamanda taşımış olduğu anlamı ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanmak mümkün.

‘’Anketler gösteriyor ki bu sene seçim çok daha farklı olacak.’’

Haberin Devamı

Bu şekilde Yukarıdaki cümlede olduğu gibi amaca uygun olarak değerlendirilebilir.