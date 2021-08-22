Anket Nasıl Hazırlanır? Bilgisayarda Ve Telefonda Anket Nasıl Yapılır?

Anket oluşturma kurallarına uyarak nasıl anketin yapılacağını ve yapılan anketlerde net bilgiler elde etmek için uygulanması gereken incelikleri bilmek gerekmektedir. Anketler belirli bir konu üzerinde ilgililerden bilgi edinmek ve geri dönüşüm sağlamak amacıyla yapılan araştırma yöntemlerindendir.

Anket Nasıl Hazırlanır?

Herhangi bir konuda araştırma yapmak veya bazı veriler elde etmek amacıyla hazırlanan anketlerde bazı yöntemler kullanılmaktadır. Oluşturulan yöntemler sayesinde anket ile yapılan geri bildirimler ve veri kalitesi doğru şekilde elde edilmektedir.

Anket hazırlamak için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

Anket için hedef ve amaç belirlemek, anket yapma amacı ve istenilen veriye neden ulaşılmak istendiğini belirlemek.

Hazırlanan anketi sunmak için gerekli hedef kitle belirlenmesi, hedef kitleden istenen bilginin dağılımının kaç yaş aralığı veya hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirlemek.

Anketi oluşturmak için gerekli soruları yöntemine uygun şekilde hazırlamak, anket sorularının veri elde etmeye yeterli ve kısa olması objektif sonuçlar elde etmeyi sağlaması gibi.

Anketin yapılacağı yöntem ve araçların belirlenmesi, hangi şekilde yapılmalı yazılı mı sözlü mü veya internet üzerinden mi olması gerektiği belirlenmektedir.

Bilgisayarda veya Telefonda Anket Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda veya telefonda anket yapmak için belirli öncelikleri göz önünde tutarak ankete girişmek gerekmektedir. Anket araçlarından biri olan bilgisayar anketleri genellikle hedef kitlenin belirli olduğu ve internet ortamında elde edilecek verilerin kaynaklarının da değerlendirilmeye alınmasını gerektirmektedir.

Örneğin bilgisayar üzerinden bir form sitesinde yapılacak bir ankette elde edilecek veriler o form sitesini ziyaret eden hedef kitleye uygun olmalıdır. Kadın içerikleri olan bir sitede erkek tercihleri ile ilgili anket yapmak yersiz bir tutum olacak gerçek veri elde etmeyi engelleyecektir.

Diğer bir anket araçlarından olan telefon ise kitle iletişim araçlarından en çok kullanılanı olmaktadır. Bu nedenle telefonda yapılacak anket sorularının kısa ve net olması edinilmek istenilen bilgi veya tercihin net olarak öğrenilmesini sağlamaktadır. Bilgisayar ve telefonda yapılacak anket için anket sorularının incelikleri ve olması gereken özellikleri sağlanmalıdır.