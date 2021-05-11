Ankara'nın alan kodu kaçtır? Ankara telefon kodu hakkında bilgi

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Ankara en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Ankara'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz.

Ankara'nın Alan Kodu Kaçtır?

Ankara'nın alan kodu 0312 olarak öne çıkıyor. Sabit hatlar için Ankara'nın bütün farklı semtleri adına ortak şekilde bu alan kodunu değerlendirmek mümkün. Böylece özellikle kurumsal olarak birçok farklı bölge ile iletişim kurulabilir ve gerekli işlemler yapılabilir. 0312 alan kodu ile beraber ilçeleri açısından diğer numaralar giriş yapılarak iletişim kurulabilir.

Ankara özellikle Kurtuluş Savaşı dönemindeki en önemli şehirdi. Günümüzde ise Türkiye'nin başkenti olması ile beraber ayrıca hem turizm hem de ticari açıdan büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Tabii Şüphesiz devlet kurumlarının yoğun olarak bulunduğu şehir olması ile beraber, sürekli telefon üzerinden iletişim yaygın olarak gerçekleşiyor. Bunu sağlamak için ise özellikle sabit hatlar konusunda alan kodunu bilmek gerekmektedir. Bu bağlamda Ankara'nın alan kodu olarak 0312 numarasını tuşlamak suretiyle, diğer numaraları giriş yaparak pek çok farklı semte erişim sağlamak mümkün.