Ankara’daki üniversiteler kapılarını liselilere açıyor

Başkentte faaliyet gösteren 22 özel eğitim kurumunun bir çatı altında buluştuğu Ankara Eğitim Platformu, üniversite rektörleriyle ‘Ankara Eğitimin Başkentidir’ temasıyla bir araya geldi. Platform Başkanı Mirkan Aydın, ülkedeki eğitim sektörünün standartlarını yükseltme ve eğitim kalitesini dünya okullarıyla rekabet edecek düzeye taşıma amacını taşıdıklarını anlattı.

Mirkan Aydın, Ankara'daki üniversiteler ve özel okullar olarak öğretmenlere yönelik yüksek lisans, sertifikalı eğitimler ve uluslararası deneyimler konularında beraber çalışma alanlarını ele aldıklarını belirtti. Platform üyesi okul öğrencilerinin tercihlerine ve sosyal becerilerine katkı için işbirliklerini görüştüklerini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Platform üyesi okullardaki lise öğrencileri matematik, fen, sosyal bilimler ve teknoloji derslerini üniversitede alabilecek. Böylece, çocuklarımızın daha lise çağındayken üniversite deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz. Rektörlerimiz, kapılarının öğrenci ve öğretmenlere açık olduğunu beyan etti. Mutabakat kararımızı, bu toplantıda aldık. Bu kararla birlikte öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok önemli bir fırsat sağlanmış oldu. Ayrıca, öğretmenlerimiz üniversitelerden yüksek lisans ve sertifika edinme konusunda destek alabilecek."

Toplantıya, platform üyesi 22 eğitim kurumu temsilcisi ile Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Atılım Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Zaim, TED Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Levend Parnas da katılarak görüş ve düşüncelerini paylaştı.