Ankara’da  ‘eğitim teknolojileri’ etkinliği

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ‘Startup EdTech Türkiye’ etkinliğinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ‘eğitim teknolojileri’ odağında 19 Aralık'ta ODTÜ Teknokent'te düzenleneceği bildirildi.

Kurumsal firmalar, yatırımcılar ve sektörün önemli oyuncularının bir araya getirileceği etkinliğe, eğitim teknolojileri alanında çalışan, minimum uygulanabilir bir ürüne sahip olan, 2014 ve sonrasında kurulan tüm teknogirişimler başvurabilecek.

Etkinliğe katılım için son başvuru tarihi 5 Kasım olarak belirlendi.