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HABERLEREğitimAnkara’da  ‘eğitim teknolojileri’ etkinliği

Ankara’da  ‘eğitim teknolojileri’ etkinliği

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#MEB#Startup Edtech Türkiye
Ankara’da  ‘eğitim teknolojileri’ etkinliği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 14:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 19 Aralık'ta eğitim teknolojileri alanında ‘Startup EdTech Türkiye’ etkinliği gerçekleştirilecek.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ‘Startup EdTech Türkiye’ etkinliğinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ‘eğitim teknolojileri’ odağında 19 Aralık'ta ODTÜ Teknokent'te düzenleneceği bildirildi.

Kurumsal firmalar, yatırımcılar ve sektörün önemli oyuncularının bir araya getirileceği etkinliğe, eğitim teknolojileri alanında çalışan, minimum uygulanabilir bir ürüne sahip olan, 2014 ve sonrasında kurulan tüm teknogirişimler başvurabilecek.

Etkinliğe katılım için son başvuru tarihi 5 Kasım olarak belirlendi.

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#MEB#Startup Edtech Türkiye

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