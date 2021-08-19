Ankara ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürleri değişti

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE DEVİR TESLİM

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevini yeni İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa’ya devretti.

Akpınar yayınladığı veda mesajında: “Üç yıldır Ankara'mızdaki öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitimin tüm paydaşlarına hizmet etme onurunu ve gururunu yaşatan Yüce Mevla'ya şükrediyor, bu görevleri bizlere tevdi eden devlet büyüklerimize de teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimizin gözlerindeki ışığın aydınlattığı yolda yürümenin, öğretmenlerimizin destekçisi ve dert ortağı olmanın, eğitim ve öğretimi kaygı edinen her bir paydaşı dinlemenin, başladığımızdan daha da ileride umduklarımızın daha da ötesinde ölçülebilir ve sayılabilir tüm verileri daha da ileriye taşıyarak veda etmenin huzuru içerisindeyim.

Uzun süren pandemi döneminde dahi eğitim ve öğretimin hizmetlerinde olan İl, İlçe ve okullarımızdaki yönetici ve öğretmenlerimizle üç yıl içinde 400 eğitim tesisini eğitim ve öğretime kazandırmanın; 1262 Tasarım Beceri Atölyesi, Başkent Öğretmen Atölyesi, Başkent Yönetici Atölyesi, Minik Seymenlerin Kardeşliği, Başkent Okur Türkiye Okur çalışmaları başta olmak üzere Ankara'mızın ve ülkemizin eğitim ve öğretiminde olumlu katkılar sağlayan otuza yakın ulusal ve uluslararası projeleri hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadık.

2021 yılı üniversite sınavlarında sayısal alanda kitlesel başarıda Türkiye birincisi olarak eğitim ve öğretimin niteliğini yükseltme hedefimizi taçlandırdık. Ülkemizin eğitim birikiminde ve eğitim niteliğinin güçlenmesinde lokomotif bir işleve sahip olan Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün her geçen gün daha da ileriye gitmesi en büyük sevincimiz olur.

Üç yıldır her günümüzün eğitim ve öğretimin içinde olmasını sağlayan, eğitim ortamlarımızın iyileştirilmesinden eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılmasına kadar her türlü desteği esirgemeyen başta Bakanlarımız ve Valilerimiz olmak üzere, İl İlçe ve okullarımızdaki yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitimin tüm paydaşlarına, sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum.

Başardığımız her ne varsa birlikte başardık. Eksiklikler, hatalar varsa bizimdir, af dileriz.

Ülkemizin ve Ankara'mızın eğitim ve öğretimde belirlenen hedefler ulaşması için var gücümüzle çalıştık; bundan sonra da çalışmaya ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

İZMİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT MÜCAHİT YENTÜR GÖREVE BAŞLADI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür getirildi.

Yentür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bakanlığımızın tensipleriyle görevlendirilmiş olduğum İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 18.08.2021 tarihi itibari ile başladım. Bu görevi şahsıma tevdi eden Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER'e şükranlarımı arz ederim. Hayırlı ve başarılı işlere vesile olması temennisi ile” dedi.

Bakanlığımızın tensipleriyle görevlendirilmiş olduğum İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 18.08.2021 tarihi itibari ile başladım.

Bu görevi şahsıma tevdi eden Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER'e şükranlarımı arz ederim. Hayırlı ve başarılı işlere vesile olması temennisi ile. pic.twitter.com/bG8tIfript — Murat Mücahit Yentür (@MucahitYentur) August 18, 2021

MURAT MÜCAHİT YENTÜR KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bölümü Yüksek Lisans, Hasan Kalyoncu Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisansı mezunudur.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doktora eğitimini tamamladı. İngiltere Birmingham City ve Portekiz İnterier Beira Üniversitesinde “Öğretmenlerin Hizmeti İçi Eğitiminin Geliştirilmesi” projelerinde yer aldı. Yavuz Selim İlköğretim Okulu’nda öğretmen, Fatih Ahmet Rasim Anadolu Lisesi’nde müdür Yardymcısı, Pertevniyal Lisesi’nde müdür başyardımcısı olarak, Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi / Fen Lisesi’nde okul müdürü olarak görev yaptı.

2014 Yılından itibaren Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Yentür, şimdi İzmir il Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü misafir öğretim üyesi olarak ders veriyor. Evli ve 3 çocuk babasıdır.