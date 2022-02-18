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Ankara Üniversitesi’nde ilk NFT dersi

#NFT#Ankara Üniversitesi#Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Ankara Üniversitesi’nde ilk NFT dersi

Milyonlarca doları bulan dijital eserlerin satışlarının yapıldığı  NFT’yi (non-fungible tokens / eşsiz token), Ankara Üniversitesi derslerine ekledi. 2021-2022 yılı bahar döneminde verilecek ‘NFT’ye Giriş’in ilk dersi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen tanıtım töreniyle yapıldı.

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Ankara Üniversitesi olarak böyle bir öncülük yapmaktan çok gururlu ve mutluyuz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile bir protokol yaptık, Kültür Bakanlığı ile çok yakından çalışıyoruz. NFT dersiyle ilgili hem teorik hem pratik çok farklı adımlarımız var. Bu ilk ama son olmayacak” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN NFT SERGİSİ BEKLİYORUZ
NFT dersinin sanatın gelişmesine de katkı vereceğinin altını çizen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz şunları söyledi; “Sanat duygu ve düşüncelerin ifadesinin yanı sıra dünyada ekonomik olarak büyük katma değer yaratıyor. Bu dersi alan öğrencilerin dönem sonunda derste ürettikleri NFT’lerden oluşan bir sergi hazırlamalarını da bekliyoruz.”

İLK DERSTE İLK NFT
NFT’nin geleceğin yapılanmasında önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç şunları söyledi:

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“Blok zincir teknolojisinin devrim olup olmadığına öğrencilerimiz karar verecek. Bu sistemi sadece kripto para olarak sınırlamak bu teknolojiye yapılmış en büyük hakaret bence. Sanata ve veriye evrildiği zaman karşımıza NFT teknolojisi çıkıyor. Öncelikle NFT nedir sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Bazen bir resim, bazen bir ses, bazen de bir twit gibi platformda tek olmasını istediğiniz her şey NFT olabilir. Birden fazla blokzincir ağında NFT üretebiliyorsunuz.

Ben sahneye çıktığımda benim arkadaşlarım bir resim çektiler ve bu resmi NFT’ye çevirdiler. Türkiye’nin ilk NFT dersinin ilk NFT’sini hediye etmek bize yakışır. Bunu sayın hocam Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a hediye etmek istiyorum.

NFT’YE TÜRKÇE İSİM ÖNERİSİ
Dijital Dönüşüm Ofisi olarak NFT, dijital kimlik ve akıllı kontratlarla ilgili birçok çalışma yapıyoruz. Ancak bu zamana kadar Türkçe olmayan NFT ismini kullandık. Buradaki öğrencilerden NFT’ye alternatif Türkçe bir isim bulmalarını istiyorum. ‘Ankara Üniversitesi’nin NFT dersinde karar verilen Türkçe isim budur’ diyerek duyuracağım.”

Törene Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile birlikte Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Buğra Ayan da katıldı.

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