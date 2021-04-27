Ankara plaka kodu kaçtır? Ankara ve ilçelerinin plaka harfleri

Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık ili İstanbul'dur. İkinci sırada ise Ankara yer almaktadır. Ankara ilinin komşu illeri Konya, Çankırı, Kırşehir, Bolu, Eskişehir, Kırıkkale illeridir. Binlerce yıllık tarihe sahiplik yapmış olan Ankara ilinin toplamda 25 adet ilçesi bulunmaktadır.

Ankara Plaka Kodu Kaçtır?

Başkent Ankara'nın plaka kodu 06'dır.

Ankara ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Ankara Merkez Plaka Harfleri

A, AA - AZ, AB - AR, AGS, AHA - AHZ, AJA - ANZ, APA - AZZ, AAA - AZZ, B, BA - BZ, BJK, C, CA - CZ, CGR, CHP, D, DA - DZ, DNA - DZZ, E, EA - EZ, ET - EZ, EAA - EZZ, F, FA - FZ, FAA - FZZ, GA - GZ, GAA - GZZ, HA - HZ, HBB, HKA - HZZ, H - J, JA - JZ, K, KA - KZ, KEM, L, LA - LZ, LAA - LZZ, M, MA - MZ, MAA - MZZ, N, NA - NZ, NNN, P, PA - PZ, R, RA - RZ, RAA - RZZ, S, SA - SZ, SMY, T, TA - TZ, TAA - TZZ, U, UA - UZ, UAA - ULZ, V, VA - VZ, VAA - VZZ, Y, YA - YZ, YAA - YZZ, Z, ZA - ZZ, ZAA - ZZZ

Ankara Beypazarı Plaka Harfleri

BAA - BJJ, BJL - BKZ, BTC, BTM, BTT

Ankara Bala Plaka Harfleri

BLA - BLZ, G, T

Ankara Çubuk Plaka Harfleri

CAA - CGP, CGS - CHN, CHR - CMZ

Ankara Haymana Plaka Harfleri

DAA - DEN, DER - DLR, DAA - DMZ

Ankara Güdül Plaka Harfleri

G, T, UMA - UZZ

Ankara Kızılcahamam Plaka Harfleri

HAA, HBA, HBC - HBZ, HCA - HJZ

Ankara Çamlıdere Plaka Harfleri

JAA - JKZ

Ankara Kazan Plaka Harfleri

JLA - JZZ

Ankara Nallıhan Plaka Harfleri

NAA - NEU

Ankara Ayaş Plaka Harfleri

BTA, NMA - NMZ, NOA - NZZ

Ankara Polatlı Plaka Harfleri

PAA - PZZ

Ankara Şereflikoçhisar Plaka Harfleri

SAA - SLZ, SMZ - SZZ, SAA - SMV

Ankara Etimesgut Plaka Harfleri

ET - EZ, EA - ES

Ankara Akyurt Plaka Harfleri

AAG, AGA - AGR, AGT - AGZ, AIA - AIZ, AOA - AOZ