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Haber Giriş: 27.04.2021 - 02:32 | Son Güncelleme:

Ankara plaka kodu kaçtır? Ankara ve ilçelerinin plaka harfleri

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Ankara plaka kodu kaçtır? Ankara ve ilçelerinin plaka harfleri

Türkiye'nin başkenti olan Ankara ilimiz ülkemizin en kalabalık olan 2. şehridir. Ülkemizin tarihine yön vermiş olan Ankara ili, jeopolitik olarak da oldukça önemlidir. Çoğu şehrin ortasında konumlanmış olduğundan dolayı Ankara iline araç giriş çıkışı oldukça fazladır. Peki, Ankara plaka kodu kaçtır? Ankara ve ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? Sizin için tüm detayları ile derledik.

Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık ili İstanbul'dur. İkinci sırada ise Ankara yer almaktadır. Ankara ilinin komşu illeri Konya, Çankırı, Kırşehir, Bolu, Eskişehir, Kırıkkale illeridir. Binlerce yıllık tarihe sahiplik yapmış olan Ankara ilinin toplamda 25 adet ilçesi bulunmaktadır.

 Ankara Plaka Kodu Kaçtır?

 Başkent Ankara'nın plaka kodu 06'dır.

 Ankara ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

 Ankara Merkez Plaka Harfleri

 A, AA - AZ, AB - AR, AGS, AHA - AHZ, AJA - ANZ, APA - AZZ, AAA - AZZ, B, BA - BZ, BJK, C, CA - CZ, CGR, CHP, D, DA - DZ, DNA - DZZ, E, EA - EZ, ET - EZ, EAA - EZZ, F, FA - FZ, FAA - FZZ, GA - GZ, GAA - GZZ, HA - HZ, HBB, HKA - HZZ, H - J, JA - JZ, K, KA - KZ, KEM, L, LA - LZ, LAA - LZZ, M, MA - MZ, MAA - MZZ, N, NA - NZ, NNN, P, PA - PZ, R, RA - RZ, RAA - RZZ, S, SA - SZ, SMY, T, TA - TZ, TAA - TZZ, U, UA - UZ, UAA - ULZ, V, VA - VZ, VAA - VZZ, Y, YA - YZ, YAA - YZZ, Z, ZA - ZZ, ZAA - ZZZ

 Ankara Beypazarı Plaka Harfleri

 BAA - BJJ, BJL - BKZ, BTC, BTM, BTT

 Ankara Bala Plaka Harfleri

 BLA - BLZ, G, T

 Ankara Çubuk Plaka Harfleri

 CAA - CGP, CGS - CHN, CHR - CMZ

 Ankara Haymana Plaka Harfleri

 DAA - DEN, DER - DLR, DAA - DMZ

 Ankara Güdül Plaka Harfleri

 G, T, UMA - UZZ

 Ankara Kızılcahamam Plaka Harfleri

 HAA, HBA, HBC - HBZ, HCA - HJZ

 Ankara Çamlıdere Plaka Harfleri

 JAA - JKZ

 Ankara Kazan Plaka Harfleri

 JLA - JZZ

 Ankara Nallıhan Plaka Harfleri

 NAA - NEU

Ankara Ayaş Plaka Harfleri

 BTA, NMA - NMZ, NOA - NZZ

 Ankara Polatlı Plaka Harfleri

 PAA - PZZ

 Ankara Şereflikoçhisar Plaka Harfleri

 SAA - SLZ, SMZ - SZZ, SAA - SMV

 Ankara Etimesgut Plaka Harfleri

 ET - EZ, EA - ES

 Ankara Akyurt Plaka Harfleri

 AAG, AGA - AGR, AGT - AGZ, AIA - AIZ, AOA - AOZ

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