Ankara plaka kodu kaçtır? Ankara ve ilçelerinin plaka harfleri
Türkiye'nin başkenti olan Ankara ilimiz ülkemizin en kalabalık olan 2. şehridir. Ülkemizin tarihine yön vermiş olan Ankara ili, jeopolitik olarak da oldukça önemlidir. Çoğu şehrin ortasında konumlanmış olduğundan dolayı Ankara iline araç giriş çıkışı oldukça fazladır. Peki, Ankara plaka kodu kaçtır? Ankara ve ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? Sizin için tüm detayları ile derledik.
Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık ili İstanbul'dur. İkinci sırada ise Ankara yer almaktadır. Ankara ilinin komşu illeri Konya, Çankırı, Kırşehir, Bolu, Eskişehir, Kırıkkale illeridir. Binlerce yıllık tarihe sahiplik yapmış olan Ankara ilinin toplamda 25 adet ilçesi bulunmaktadır.
Ankara Plaka Kodu Kaçtır?
Başkent Ankara'nın plaka kodu 06'dır.
Ankara ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Ankara Merkez Plaka Harfleri
A, AA - AZ, AB - AR, AGS, AHA - AHZ, AJA - ANZ, APA - AZZ, AAA - AZZ, B, BA - BZ, BJK, C, CA - CZ, CGR, CHP, D, DA - DZ, DNA - DZZ, E, EA - EZ, ET - EZ, EAA - EZZ, F, FA - FZ, FAA - FZZ, GA - GZ, GAA - GZZ, HA - HZ, HBB, HKA - HZZ, H - J, JA - JZ, K, KA - KZ, KEM, L, LA - LZ, LAA - LZZ, M, MA - MZ, MAA - MZZ, N, NA - NZ, NNN, P, PA - PZ, R, RA - RZ, RAA - RZZ, S, SA - SZ, SMY, T, TA - TZ, TAA - TZZ, U, UA - UZ, UAA - ULZ, V, VA - VZ, VAA - VZZ, Y, YA - YZ, YAA - YZZ, Z, ZA - ZZ, ZAA - ZZZ
Ankara Beypazarı Plaka Harfleri
BAA - BJJ, BJL - BKZ, BTC, BTM, BTT
Ankara Bala Plaka Harfleri
BLA - BLZ, G, T
Ankara Çubuk Plaka Harfleri
CAA - CGP, CGS - CHN, CHR - CMZ
Ankara Haymana Plaka Harfleri
DAA - DEN, DER - DLR, DAA - DMZ
Ankara Güdül Plaka Harfleri
G, T, UMA - UZZ
Ankara Kızılcahamam Plaka Harfleri
HAA, HBA, HBC - HBZ, HCA - HJZ
Ankara Çamlıdere Plaka Harfleri
JAA - JKZ
Ankara Kazan Plaka Harfleri
JLA - JZZ
Ankara Nallıhan Plaka Harfleri
NAA - NEU
Ankara Ayaş Plaka Harfleri
BTA, NMA - NMZ, NOA - NZZ
Ankara Polatlı Plaka Harfleri
PAA - PZZ
Ankara Şereflikoçhisar Plaka Harfleri
SAA - SLZ, SMZ - SZZ, SAA - SMV
Ankara Etimesgut Plaka Harfleri
ET - EZ, EA - ES
Ankara Akyurt Plaka Harfleri
AAG, AGA - AGR, AGT - AGZ, AIA - AIZ, AOA - AOZ