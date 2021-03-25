Ankara Eğitim Platformu: Öğretmenler ivedilikle aşılanmalı

Öğrencilerin asgari seviyede bile olsa; yüz yüze eğitime devam etmelerinin artık bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın; yüze yüze eğitimin tamamen durdurulmasının sağlıklı bir çözüm olmayacağını vurguladı. Okuldan tamamen kopan öğrencilerin kayıplarının sadece eğitimden ibaret olmadığını ifade eden Aydın, çocuklarda ve gençlerde yaygın olarak; gözlerinin bozulması, migren, omurga sağlığı ile ilgili sıkıntılar, obezite başlangıcı gözlediklerini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

'OKUL SADECE EĞİTİM ALANI OLARAK DÜŞÜNÜLMEMELİ'

"Okulların uzun süre kapalı kalması çocukların beden sağlığına kalıcı ve ciddi hasarlar verdi. Bunlar yakın zamanda bizlere yansıyan hususlar. İlerleyen dönemlerde farklı sorunların da çıkmasından endişe ediyoruz. Beden sağlığı yanında psikolojik ve sosyal olarak olumsuz etkilenen epey kalabalık bir kitle var. Temel çalışma alışkanlıklarını kaybeden, spor-sanat uğraşlarını tamamen bırakan, arkadaşlarından kopan, tablet ya da telefonda bağımlılık sınırına gelen öğrenciler var. Okullar sadece eğitim alanları olarak düşünülmemeli. Özellikle büyük kentlerde, çocukların ve gençlerin yegane sosyal alanı okullar kaldı. Okula gidemeyen öğrenci sadece derslerinden değil aynı zamanda sosyal hayatının önemli bir kısmından da kopuyor."

'AŞILAMADA ÖĞRETMENLERE ÖNCELİK VERİLMELİ'

Hem uzaktan eğitimde hem de üç haftadır devam eden yüz yüze eğitim sürecinde öğretmenlerin fedakârca çalıştıklarını ve ciddi risk altında olduklarını ifade eden Aydın; ülkemize teslim edilen aşılarda, öğretmenlere ilk sırada yer verilmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

“Aşılamada, öğretmenlerin çok az bir kısmı uygulamaya dâhil oldu” diyen Mirkan Aydın, okulların açık kalmasının ülkemiz açısından hayati bir mesele olduğunu ve bunun için de öğretmenlerin aşılanması gerektiğini; riskin yüksek olduğu bu günlerde bir kez daha vurgulamak istediklerini dile getirdi.