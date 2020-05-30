Ankara Eğitim Platformu, kreş ve anaokullarında alınacak tedbirleri değerlendirdi

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayacak olan kreş ve anaokullarında, salgın nedeniyle alınan tedbirlerin çocuklara oyunlaştırılarak aktarılması, endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini bildirdi. Oku öncesi öğrencilerin 16 Mart'tan bu yana okullarından uzakta olduklarına işaret eden Aydın, "Çalışan anne babaların durumları da gözetilerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların açılması takviminden okulöncesi gruba öncelik verdiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşması onlar için büyük bir mutluluk olacaktır" diye konuştu.

Oyun çağındaki öğrencilerin, yüz yüze eğitimin başladığı ilk günlerde, oyunlar eşliğinde oryantasyon çalışmalarına alınmalarının faydalı olacağını belirten Aydın, öğrencilerin kendilerini okulda da güvende hissetmelerinin önemine değindi. Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Salgın nedeniyle öğretmenlerin ve okulun aldığı tedbirler oyunlaştırılarak çocuklara aktarılmalı, endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınılmalı. Verilen arada, öğrencinin okulda kazandığı bazı temel becerilerin unutulmuş olabileceği akılda tutulmalı ve eksiklerin kapatılması için öğrenciye baskı kurulmamalı, zamana yayılmalıdır. Elbette, bu dönemde her şeyden önce sağlık gelmektedir. Her ne kadar bu yaş grubundaki öğrenciler direkt risk grubunda olmasalar da taşıyıcı olarak virüsün yayılmasına neden olabileceklerdir. Şu ana kadar dikkatle yürütülen salgın tedbirlerinin, okul öncesi yönetici, öğretmenleri ve velileri tarafından dikkatle uygulanması, toplum sağlığı açısından elzemdir.

SIRALARA MUKAVVA VEYA PLEKSİ KORUYUCU PANEL KONULMALI

Tüm okullarda açılıştan önce kullanılacak alanları belirlenmeli ve gerekli temizlik çalışmaları yapılmalı. Görevli tüm personele hijyen, sosyal mesafe ve Kovid-19'dan korunma eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak verilmeli. Sosyal mesafe kuralıyla ilgili yönlendirme ve işaretleme yapılması gereken alanlar da tespit edilerek işaretlenmeli. El dezenfektanı miktarı arttırılması ve zaruri haller dışında havalandırma sistemleri kullanılmamalı. Sınıf, ofis ve bekleme alanlarındaki koltukların arasında 150 santim mesafe bulunmalı. Öğrenci sıralarında mukavva veya pleksi koruyucu panel konulmalı."

Açıklamada, çalışma ortamları, toplantı ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, güvenlik noktaları ve okula giriş çıkışların düzenlenmesi, okul servislerinde yapılacak düzenlemeler, yemekhane, kantin, su sebili ve yiyecek otomatlarının kullanılması sırasında alınması gereken tedbirlere de yer verildi.