Ankara EDAŞ elektrik abonelik nereden açtırılır? Başkent Enerjisa başvuru için gerekli evraklar / Belgeler nelerdir?

Ankara EDAŞ, Ankara’nın elektrik dağıtım bölgesinde bulunan tüm ilçeler için elektriğin dağıtım ve bakım işlerinden sorumludur. Sürdürülebilir enerji ilkesiyle ilçelere elektrik dağıtımı veren firma, işletmelere yönelik elektrik sağlayıcılık faaliyetlerini de gerçekleştirmekte olup akıllı şebekeler ile çalışanların elektrik beklentisini doğrudan karşılamaktadır.

Ankara EDAŞ Elektrik Abonelik Nereden Açtırılır?

Ankara EDAŞ elektrik aboneliğini başlatmak için ilgili kuruma tamamlanan belgelerle gitmek gerekir. Bu belgelere dair detaylı bilgi ve Ankara Enerjisa telefon numarası 444 4 372’dir. İlgili kuruma müracaat sonrasında incelenen belgelerle birlikte elektrik sağlamaya dair süreç başlatılır. Abonelik açtırma süreci belgelere dayalı olması nedeniyle kuruma bizzat müracaatın gerekli olduğu bilinmektedir.

Başkent Enerjisa Başvuru İçin Gerekli Evraklar / Belgeler Nelerdir?

Başkent Enerjisa başvurusunda şahısların birinci elden teslim etmesi gereken bazı belgeler bulunur. Bu evraklar eksiksiz bir biçimde tamamlanmalıdır. Aksi takdirde enerji desteği verilmez. Gerekli belgeler şunlardır;

Tapu belgesine dair bir fotokopi veya kişinin yaşamakta olduğunu gösteren kira kontratı.

Elektrik hizmeti almak isteyen kişiye dair kimlik belgesi. (Pasaport veya ehliyet gibi belgeler de kullanılabilmekte)

Abonelik yaptırmak istenilen yere dair bir abonelik numarası. (Abonelik numarası daha önceki faturada veya elektrik sayacında yer almaktadır)

Zorunlu olarak yaptırılmış deprem sigortasının fotokopisini içeren belge ya da sigortayı yaptırmış olan kişinin nüfus cüzdanı numarasını içeren poliçenin numarası.

Aboneliğe dair gerekli olan belgeler tamamlandıktan sonra işlemler vezne aracılığıyla gerçekleştirilir. Aboneliğin açtırılacağı yerde daha önce mevcut bir elektrik borcunun bulunması halinde veznenin yönlendireceği alandan yeni abone olduğunuzu belirmeniz gerekir. Ancak bir önceki borcu sizin ödemeniz gerekli değildir.

Abonelik işleminde istenen zorunlu deprem sigortası 18 Ağustos 2012 tarihi itibariyle tüm şahıslar tarafından yaptırılması hükmüne bağlanmıştır. Eğer bir kurum adına müracaat edilecekse de deprem sigortası zorunluluğu bulunmaktadır.

Abonelik İçin Gerekli Güvence Bedeli

Enerjisa aboneliğinden faydalanmak için ilgili kurum tarafından belirlenen bir depozito bedeli bulunur. Bu depozito bedeli 2015 yılından sonra konut özelinde ortalama 90 ile 140 TL tutarlarında değişen bir ücretlendirme içerir. Eğer aboneliğinizi iptal ettirmek isterseniz işleminizin kapanma sürecinden sonra tutar size geri iade olarak verilmektedir. Aboneliğinizin kapatılması sürecinde de tıpkı açma sürecinde olduğu gibi nüfus cüzdanınızla birlikte Enerjisa’ya giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi tamamlayabilmeniz için ilgili elektrik numaranızı da bilmeniz gerekmektedir.

Ankara Enerjisa’ya Nasıl Gidilir?

Ankara Enerjisa’ya ulaşmak ve elektrik açma işleminizi başlatmak için Sıhhiye’ye gitmeniz gereklidir. İşlemin yapılacağı bina bu bölgede yer almaktadır. Ankara Metrosu ile kısa sürede Sıhhiye’ye ulaşabileceğiniz gibi ilgili sokağın adı da Hanımeli Sokak’tır. İlgili kuruma vardıktan sonra yeni abone olacak kişiler dair vezneden alınan sıra ile belgelerinizin eksiksiz olması halinde süreç başlatılır. Eğer belgelerinize dair merak ettiğiniz sorular bulunuyorsa ilgili telefon numarasından da bilgi edinebilirsiniz. Ankara Enerjisa’ya gitmek için dilerseniz otobüs veya kişisel araçla da ilgili binaya ulaşmanız mümkündür. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne de yakın olan Ankara Enerjisa, Abdi İpekçi Parkı ile karşılıklı konumda yer almaktadır.