Ankara EDAŞ elektrik abonelik kapatma nasıl yapılır? Başkent EDAŞ abonelik iptali için yapılacak işlemler

Türkiye’nin başkenti olan Ankara iline elektrik dağıtım işlemi başken elektrik dağıtım anonim şirketi tarafına gerçekleşmektedir. Elektrik aboneliklerinin başlamışının ardından elektrik aboneliklerinin de kesilmesi oldukça kolay olabilmektedir.

Ankara EDAŞ Elektrik Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır?

Ankara ilinin elektrik dağıtımı şebekesi üzerinde abonelik başlatılmasının ardın birçok kişi taşınma veya adres değişikliği nedeni ile elektrik aboneliklerinim son vermektedir. Bunun için bireylerin ilk olarak yapması gerekene önceki olan elektrik borçlarının olup olmadığını öğrenmek olmaktadır. Bu nedenle ilk olarak başken elektrik dağıtım anonim şirketi sitesi üzerinde borç kontrolü yapılmalıdır.

Eğer bireyler uzun süre aynı evde ikamet ediyor ise muhtemelen geçmişe dair bir boru olmamaktadır. Çünkü elektrik ücretlerinin uzun dönem ödenmemesi halinde ne nihayetinde bir yıl içinde elektrik kesilmektedir. Bu kesintisi de elektrik parasından ödenmesi ile açılmaktadır. Fakat daha çok yeni elektrik bağlanmış ise ve birkaç aydan fazla ikamet edildiyse başken elektrik dağıtım anonim şirketi üzerinden kontrol edilmelidir.

Eğer bireylerin elektrikleri bir nedenden dolayı mühürleme durumu olmuş ise kesinlikle bu mühür açılmamalıdır. Eğer bu mühür açılmış ve kullanılmışa veya kullanılmaması önemli olmadan cezasının ödenmesi gerekir. Eğer bireylerin elektrikledir mühürleme durumu var ise kendilikle bu ücreti yatırdıktan sonra kapatma işlemi gerçekleşir. Kapatma işlemi için eskiden başken elektrik dağıtım anonim şirketi üzerinden görevliler gelip elektriği kapmaktaydı.

Fakat günümüzde modernleşme ile birlikte bu işlem genel merkez üzerinden elektronik ortamlarda kapatılmaktadır. Yine açılmak istendiğinde de aynı ortamdan tekrar başlatılmaktadır. Bugün salgın hastalık nedeni ile birçok elektrik kesintisi ve diğer işlemler başken elektrik dağıtım anonim şirketine gitmeden gerçekleşme ihtimali vardır. Fakat randevu alınarak yine elektrik kesintisi işlemi de yapılabilmektedir. Bireylerin tüm belgelerinin hazır olması ve borçlarının ödenmesi oldukça önemli olmaktadır.

Başkent EDAŞ Abonelik İptali için Yapılacak İşlemler Nedir?

Elektrik aboneliklerinin don bulmasının birçok farklı sebebi bulunmaktadır. Bireylerin elektrik aboneliklerine son vermesi için hiçbir bahane belirtmeden gerçekleştirebilmektedir. Bunun için bireylerin evden çıkmaya en yakın zamanın ayarlanması oldukça önemli olmaktadır. Bu durumun temel sebebi ise bir süre boyunca elektriksiz kalmak hayati olabilmektedir. En sağlık şekilde elektrik kesintisi işleminin yapılması için ilk olarak başken elektrik dağıtım anonim şirketine müracaat yapılması gerekir.

Bu müracaat işlemi için her ilçenin kendi şubesi bulunmaktadır. Salgın hastalıklardan dolayı internet üzerinden randevu alınması oldukça mantıklı olmaktadır. Eğer bireyler kiracı oldukları veya kiracı oldukları iş kurumalarından çıkmadan öne elektrik kesintisini yapmaz ise kesilecek tüm faturalardan sorumlu tutulmaktadır. Başken elektrik dağıtım anonim şirketi hiçbir şekilde mesuliyet kabul etmemektedir.

Elektrik kapatma işleminden sonra 14 gün içinde leftir kesintisi sağlanır. Yani bireyler ayın 15. Gününde başvuru yapmış ise en geç ayın sonunda elektrik kesintisi gerçekleşir. Elektrik kesintisi için gerekli olan belgelerden ilki son aya dair elektrik faturasıdır. İlk başta verilen aboneliğin başlaması için gerekli olan güvence bedelinin ödenmesi için IBAN alınmaktadır. Ayrıca bireylerin bir resmi kimlik belgesine ve kimliklerinin bir adet fotokopisi ihtiyaç bulunmaktadır.