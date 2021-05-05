Ankara Başkentgaz doğalgaz abonelik nereden açtırılır? Başkentgaz doğalgaz başvuru için gerekli evraklar / Belgeler nelerdir?

Ankara Başkentgaz doğalgaz işlemlerinde mülk sahibi olunması ya da kiracı olunma durumlarına bağlı olarak evraklar istenmektedir.

Ankara Başkentgaz Doğalgaz Abonelik Nereden Açtırılır?

Servis hattı için başvurular doğalgaz servis hattı tarafından gerçekleştirilmektedir. Müşteri hizmetleri tarafından randevu alınması ve ardından işlemlerin yapılması gerekmektedir. Başvuruların yapılmasında Başkentgaz resmi sitesi kullanılmaktadır.

Randevu alınması için gerekli olan adımlar arasında servis bağlantısı randevusu gerekmektedir. Bu aşama kısa bir süre almaktadır. Randevu tarihi içerisinde gerekli olan belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

Başkentgaz Doğalgaz Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Servis hattı başvuruları için gerekli olan belgeler farklılık göstermektedir. Bunlar arasında nüfus cüzdanının bir adet fotokopisi be yapı ruhsatının yer alması gerekmektedir. Servis bağlantıları için öncelikli olarak randevu alınması gerekmektedir.

Servis başvurularında sırasıyla numaraj belgesinin yer alması, binanın metrekaresini ifade edecek cetveli yer almalıdır.

Merkezi sistemler için ise kapasitesinin beyan edilmesi ile devam etmektedir. Merkezi sitemler içerisinde binanın yöneticisi tarafından gerekli olan çoğunluğu ifade eden kararname bulundurulmalıdır.

Sitelerin içerisinde vaziyetin bir planı bulundurulmalıdır.

İşlemler arasında servisin yeni bağlanması durumları için tesisatın proje şeklinde ibraz edilmesi bulundurulmalıdır.

İç tesisat yapımları için dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yazılı bir sözleşmenin bulundurulması önerilmektedir. İhtiyaç doğrultusunda yapılacak değişiklikler için Başkentgaz’ın bildirilmesi gerekmektedir.

Abone bağlantılarında sunulmakta olan abonelik anlaşması bulunmaktadır. Abonelik anlaşmasının uzun halinin okunması ve onaylanması gerekmektedir. Konut ve ticarethaneler için farklı işlemler ilerlemektedir.

Konutlar için kimliğin bir fotokopisi ve yabancı uyruklu olma durumlarında vergi numarasının bulunur bir belgesi yer almalıdır.

Tapunun ya da kiracılar için kontratın bir adet fotokopisi, evraklar arasında bulunmalıdır.

Bina için ilk ödemenin yapılması durumlarında numarajın ve metrekare cetvelinin sunulması gerekmektedir.

Ticarethaneler için gerekli belgeler, imza sirküleri yer almalıdır.

Vergi levhasının bulundurulması ve ticaret sicil kaydı yer almalıdır.

Tapunun ya da kira kontratının fotokopi olarak bulundurulması gerekmektedir.

Yapının ruhsatı ile birlikte yapının kullanım izni

Yetkili kişinin yer aldığı bir adet kimlik fotokopisi bulundurulmalıdır.

Abonelik işlemleri sırasında doğalgaz kullanım koşullarının kabul edilmesi gereklidir.

Kullanım sözleşmesi için konutlarda mal sahibinin tapu ibrazı, kiracılar için ise kontratın bulundurulması.

Abonelik başvurusu yapacak olan kimsenin kimlik fotokopisi yer almalıdır.

3.kişi tarafından yapılan başvurularda vekaletname yer almalıdır.

Yapı ruhsatının bir adet fotokopisi bulundurulmalıdır.

Başkentgaz Doğalgaz Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ticari kuruluşlar için doğalgaz sözleşmesi sırasında gerekli olan belgeler konut aboneliklerine göre farklılık göstermektedir. Bunlar arasında mal sahibi olanlar için bir adet tapu fotokopisi ve kiracılar içinse bir adet kontrat fotokopisidir.

Vergi levhasının beyan edilmesi ve ticaret sicilini oluşturan bir fotokopi bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra imza sirkülerinin yer aldığı bir adet fotokopi ve şirketin kaşesinin yer aldığı bir adet belge bulundurulmalıdır.

Resmi kurumlar için doğalgaz sözleşmelerinde ek olarak istenmekte olan belgeler yer almaktadır. Bunlar arasında kurumun bir adet antetli ya da kaşeli başvurusunun yer alması gerekmektedir. Vergi numarasının yer alması ve doğalgaz projesinin numarası gerekmektedir.

Merkezi sistemler için doğalgaz sözleşmesinin yapılabilmesi için yeni tesisat olanlar için proje numarasının belirtilmesi yer alır. Daha öncesinde kullanımı olanlar içişe abone numarasının bulundurulması gerekmektedir. Potansiyel vergi numaralarının yer alması ve yönetim kurulunun kararı gerekmektedir.