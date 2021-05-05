Ankara Başkentgaz doğalgaz abonelik kapatma nasıl yapılır? Başkentgaz abonelik iptali için yapılacak işlemler

Ankara ilinin her ilçesi için farklı bir doğal gaz sistemi bulunmaktadır. Fakat her bir doğal gaz sistemi için bir abonelik ücreti ve güvence bedeli olmaktadır. Bu ücretler Ankara başkent doğal gaz müdürlüğüne yatırılmadan enerji akımı gerçekleşmez.

Ankara Başkent Gaz Doğalgaz Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır?

Doğalgaz sistemi Türkiye cumhuriyeti için oldukça yeni bir teknoloji olmaktadır. Bu teknoloji sayesinde birçok ev doğrudan odun ve kömür gibi problemler ile uğraşmadan doğal gaz imkânına kavuşmaktadır. Ankara ili içinde birçok farklı doğalgaz imkânı bulunmaktadır. İlk olarak en çok kullanılanlardan biri kartlı doğalgaz olmaktadır. Bu doğal gaz sistemi genellikle bir kart aracılığı ile abonelik alınmadan gerçekleşmektedir.

Bu sistem taahhütlü değildir her ay fatura gelmemektedir. Bireyler kartlarını doğal gaz ATM makineleşmen sokarak para atmaktadırlar. Bu paralar karşılığında da bir miktar doğal gaz bulunmaktadır. Evlerinde bulunana doğal gaz vanalarının kart giriş yerlerine bu kartları sokarak doğal gaz yükleme imkânları olmaktadır. Bugün Ankara ilinin pek çok yerinde bu sistem olduğu gibi pek çok yerinde de diğer sistem bulunmaktadır. Bu sisten ise abonelik sistemi olmaktadır.

Bu sitemde amaç yine aynı şekilde bireylerin abonelikle başlatmaları ile gerçekleşmektedir. Bu aboneliklerin sağlıklı olabilmesi ve karşılıklı güven esas alındığı için bir miktar ücret alınmaktadır. Bu ücret genellikle elektrik dağıtımı ve abonelik açılması için gerekli olan doğal gaz ücretidir. Abonelikler açıldıktan sonra bireylerin ev içinde kullandıkları ocak gazından ısınma gazına kadar hemen hemen her yerde ücretler kesilmektedir. Ayrıca depozito ücretleri doğalgaz faturasında yansımamaktadır. Doğal gaz faturasında daha çok bireylerin yapmış oldukları harcamalar yansımaktadır.

Başkent Gaz Abonelik İptali İçin Yapılacak İşlemler Nedir?

İlk olarak doğalgaz üyeliği için yapılması gereken en yakın ve ilçeniniz bağlı olduğu doğal gaza abonelik merkezine gidilmesidir. Bu raya gitmeden önce abonelik açılması için tüm ücretleri ve gerekli evrakların hepsinin hazırlanılması gerekir. Doğal gaz açılması için gerek evrakların başında nüfus kağıdı bulunmaktadır. Türk veya yabancı devlet vatandaşı fark etmeksizin bu kağıtların olması şarttır. Eğer abonelik açtırmak isteyen birey evin sahibi ise tüpü senedinin fotokopisi gereklidir.

Abonelik açtırmak isteyen kiracı ise de kira sözleşmesinin fotokopinse ihtiyaç vardır. Ayrıca kira kontratında mülk sahibin de onay vermesi gerekmektedir. Eğer daha öncesinde bir bağlanma işlemi benzeri bir doğalgaz başlangıcı varsa her hangi bir yerden doğal gaz noktası başlatılmaktadır. Devamında bireylerin hangi eşyalar ve hangi yerlerde doğalgaz kullanacağına karar vermesi gerekir. Bu durumun önemi verilen depozito miktarlı ile alakalı olmaktadır.

Bireyler sadece şofbende doğalgaz kullanmak istiyor ise vermeleri gereken depozito ücreti 40 lira olmaktadır. Eğer bireyler kombi + ocak istiyor ise bu sefer vermesi gereken depozito ücreti 593, 70 lira olmaktadır. Bireyler kombi+ doğal gaz+ ocak istiyor ise de vermesi gereken depozito miktarı 1096, 70 lira olmaktadır. Bu durum evin metre karesine göre de değişiklikler göstermektedir. Bu ücretlerin tahsil edilmesinin nedeni daha sağlıklı bir alış verişin yapılaşmış olmaktadır. Çünkü her geçen gün birçok kişi tarafında doğal gaz ücretleri zamanın yatırılmamaktadır.