Ankara Başkent EDAŞ elektrik abonelik ücreti ne kadar? Başkent Enerjisa depozito ücreti peşin mi faturaya yansıtılır mı

Ankara ili için elektrik dağıtımı EDAŞ tarafında hemen hemen tüm konutlara gerçekleşmektedir. Açılımı elektrik anonim dağıtım şirketi olan EDAŞ bireylerin elektrik aboneliklerinin açılması için bir miktar ücret almaktadır.

Ankara Başkent Edaş Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Ankara ili için elektrik ihtiyacının karşılanması Ankara başkent elektrik dağıtım anonim şirketi tarafından gerçekleşmeyedir. Bu elektrik ihtiyaçları karşılanırken herkesten bir miktar ücret de alınmaktadır. Bu ücretlerin birçoğu depozito olarak bilinmektedir. Bireylerden ve elektrik açtıracak olanlardan alınana bu ücret aslıdan bir tür güvence bedeli olmaktadır.

Bu ücret Ankara başkent elektrik dağıtım anonim şirketi tarafından Ankara ilinin iki ay içinde ortalama elektrik ücreti hesaplanarak bulunmuştur. Çünkü eğer bireyler kırk gün boyunca elektrik ücretini ödemez ise bu ücretten kesilmektedir. Bu ücretler depozito ücreti adı altında bu yıl 165 lira olarak belirlenmiştir. Bu ücret ev ve ofisler için geçerli olmaktadır. Büyük dükkân ve ticarethaneler için ise depozito ücreti farklı hesaplanmaktadır.

Bu ücret küçük evler için 5 kilovat üzerinden hesaplanmaktadır. Fakat ticarethaneler için 9 kilovat üzerinden hesaplanarak 843 lira olarak belirlenmiştir. Özellikle ayrıca bazı kurum ve kuruluşlara kesme bağamla ücretleri de kesilmektedir. Bu ücret ise 37 lira olarak bilinmektedir. Teminat olarak alınan güvence bedelleri ise 33 lira olabilmektedir. Elektrik ücretlerinin mesken göre değişmesinin temel nedeni oldukça farklı düzeylerde enerji kullanmaları olmaktadır. Örnek vermek gerekir ise bir küçük ev için genellikle en güçlü eşyalar buzdolabı ve fırın olabilmektedir. Fakat büyük fabrika gibi yapıların elektrik işlemleri daha ağır ve geniş çaplı olabilmektedir.

Başkent Enerjisa Depozito Ücreti Peşin mi, Faturaya Yansıtılır mı?

Ankara başkent elektrik dağıtım anonim şirketi tarafından kesilen ve istisnasız her bireyden bir depozito ücreti alınmaktadır. Bu ücretler sayesinde bireyler ve dağıtım şirketleri karşılıklı güven içinde elektrik dağıtım işlemini gerçekleştirmektedir. Bireylerden alınana bu depozito ücreti ilk abonelik açılmadan önce olduğu için faturaya yansımamaktadır.

Fakat abonelik açıldıktan sonra her elektrik kullanımı Ankara başkent elektrik dağıtım anonim şirketi tarafından kesilen faturalara yansımaktadır. Bu faturaların zamanında ödenmesi elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalınması için oldukça önemli olmaktadır. Son yıllarda artan konut ve mesken sayısı nedeni ile bazı anlarda elektrik kesintisi olabilmektedir.

Bu kesintiler rutin olmaktadır. Bireyler düzenli olarak elektrik ücretlerini yatırdığı taktir de kesinti ile hiçbir şekilde karşılaşmazlar. Ayrıca Ankara başkent elektrik dağıtım anonim şirketi tarafına elektrik fatura yatırtırmış içinde oldukça kolay yollar bulunmuştur. Bu yollar bireylerin elektrik dağıtım noktalarında elden ödeme imanı olabildiği gibi mobil bankacılık işlemi ile de gerçekleşebilmektedir. Özellikle mobil bankacılıkta bulunana otomatik ödem talimatı ile her ya bireyler hiçbir şekilde düşünmeden elektrik ve su ücretlerini verebilmektedirler.

Elektrik dağıtımında kesilen faturaların içinde birçok vergi türü bulunmaktadır. Ankara başkent elektrik dağıtım anonim şirketi tarafında kesilen elektrik faturası içinde radyo televizyon bedelinden katma değer vergisine kadar birçok vergi sonucu kesilmektedir. Bu ücretler temle de bireyin bir aylık süreçte kullanmış olduğu elektrik olmaktadır.