Ankara ASKİ su abonelik ücreti ne kadar? ASKİ depozito ücreti peşin mi faturaya yansıtılır mı

Açılımı Ankara su ve kanalizasyon işlemleri olan ASKİ 2020 yılı ile birlikte yeni su tarifesini yayınlamıştır. Bu sus tarifesi doğrultusunda yeni eve taşınacak veya yeni abonelik açtıracak olan bireylerden depozito gibi bir miktar ücret alınmaktadır.

Ankara ASKİ Su Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Ankara su ve kanalizasyon idaresi yeni Türkiye cumhuriyeti ile kurulmaya başlana yapılanmalardan biri olmaktadır. Bu kurumun en önemli özelliği zaten bataklık bir arazi olan Ankara ili için oldukça önemli olmasıdır. Bu kurum tarafında her yıl ocak ayından sonra yeni bir tarife gelmektedir. Bu tarife ile birlikte oldukça uygun fiyatlara su aboneliği açtırılabilmektedir. İlk olarak su aboneliği açılması için kanal bağlantı ücreti ve atık su bedeli altında bir miktar ücret alınır.

Bu ücret yeni zamanlar ile birlikte tam olarak 166, 74 lira olarak belirlenmiştir. Bu ücret daha çok binalar için geçerli olmaktadır. Ankara su ve kanalizasyon işleri genel müdürlüğü aldığı karar ile aynı tarife iş yerleri için de geçerli olmaktadır. Yine bu ücret Ankara su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü tarafından otel ve moteller için de 166, 84 lira olarak bilinmektedir. Bireyler su aboneliğini alması içinde bazı şartları yerine getirmesi gerekir.

Bu şartlar nüfus kâğıdı, eğer kirada oturuyor ise kira sözleşmesi veya ev sahibi ise de ev sözleşmesi, Dask poliçesi ile tesisat numaralarının da yanlarında olması oldukça önemli olmaktadır. Ücretler abonelik açılması için taksit imkânı verilmemektedir. Verilen taksitsiz peşinatlı su aboneliği ücreti bu yıl 215 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca yine Ankara su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü tarafından bir metreküp açık su bedeli de 360 lira olarak belirlenmiştir

ASKİ Depozito Ücreti Peşin mi, Faturaya Yansıtılır mı?

Ankara su ve kanalizasyon işleri için her hangi bir taksitlendirme imkânı olmamaktadır. Bu ücret peşin olarak alınmaktadır. Bu ücret faturaya yansımaz daha çok ilk taşınıldığında su aboneliğimin açılması ile verilir. Yeni abonelikten sonra kullanılan her metre küp için bir miktar ücret alınmaktadır. Salgın hastalık veya sokağa çıkma yasaklarında dolayı bir süre boyunca vanalar kontrol edilmeyebilmektedir. Bu durumda da genel ortalama ile ücret kesilmektedir.

Su kullanımından sonra fiş kesildikten sonra ücretlerin de yatırılması gerekir. Ücretin yatırılması için Ankara su ve kanalizasyon işleri idaresi olabileceği gibi daha çok mobil bankacılık tercih edilmektedir. Ayrıca yaklaşık 40 gün boyunca Ankara su ve kanalizasyon işlerine ücret ödenmez ise bir süre sonra su kesinti olabilmektedir. Ayrıca her ödenmediği ay ve gün olarak küçük bir miktar faiz işlemektedir. Bu faiziler üst üste binerek oldukça yüksek fiyatlara çıkabilmektedir.

Bazı vanalarda ücretlerin ödemediği için Ankara su ve kanalizasyon işleri tarafından mühürlenmektedir. Bu durumlarda bireyler kesinlikle kendileri tarafında vanaların yapısı bozulmamalıdır. Çünkü mühür sadece Ankara su ve kanalizasyon işleri tarafından atılıp yine Ankara su ve kanalizasyon işleri tarafından açılır. Bu durum sonucunda da birçok bireyin madun olması ortadan tamamen kalması sağlanır.