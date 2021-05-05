Ankara ASKİ su abonelik nereden açtırılır? ASKİ su aboneliği başvuru için gerekli evraklar / Belgeler nelerdir?

Açılımı Ankara su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü olan ASKİ Ankara ilinden su ihtiyacı olan iş ve evlere abonelik vermektedir. Tabi ki bu abonelikler için birkaç önemli evrak bulunmaktadır. Bu evraklarının birinin veya birkaçının eksik olmaması halinde işlemlere başlamamaktadır.

Ankara ASKİ Su Abonelik Nereden Açtırılır?

Ankara ilinde yaşayan pek çok kişi tarafına su aboneliğinin açılması oldukça önemli olmaktadır. Bireylerin su aboneliğin açılması için ilk olarak bir konutta oturmasına gerek vardır. De avamında bireylerin Ankara su ve kanalizasyon işleri müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Bunun için gidilmesi gerek öncelikli yer Ankara Altındağ’da bulunana mertken olmaktadır.

Bu alanda su açılmasının ardında geriye bir tek gerekli işlemlerin yapılması gerekir. Bireylerin doğrudan bu merkeze gidebilmesi için adres Ulubey, Taşdelen caddesi No: 53, 06360 Altındağ/ Ankara olarak bilinmektedir. Ayrıca ASKİ genel müdürlüğü binası numarası ise (0312) 616 21 97 olarak bilinmektedir. Bu numara üzerinden ulaşım sağlanabilir.

ASKİ Su Aboneliği Başvuru İçin Gerekli Evraklar / Belgeler Nelerdir?

Ankara su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü yeni abonelik açtırmak isteyen bireylerinden bir takım evrak istemektedir. Bu evrakların başında su aboneliği açtırmak isteyen bireyin nüfus kağıdı bulunmaktadır. Eğer kiracı bir birey evi için su aboneliği açtırmak istiyor ise yapı kullanım izin belgesi gerekmektedir. Ayrıca kiracı olan bireyden kira poliçesi ve bina şantiye numarası istenmektedir. Son olarak zorunlu deprem sigortası ile birlikte bireylerin su açılması işlemi gerçekleşmektedir.

Eğer bireyleri bir iş kurumu oluşturuyor ise bu belgelere ek olarak çalışma belgesi de getirmek zorundadır. Su abonelikleri açılmadan öne güvence bedeli olarak bilinene depozito Ankara su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü taraflıdan bireylerden alınmaktadır. Bu ücret bu yıl itibari ile 196 olarak bilinmektedir. Bireylerin tüm evrakları ve gerekli ücretleri yatırmasının ardından su aboneliği başlatılmaktadır. Su aboneliklerinin düzenli devamının sağlanması için tüm faturaların düzenli olarak yaptırılması gerekir.

Su abonelik kapama işlemleri içimde tekrar başvurulması gerekir. Eper bu başvuru işlemi gerçekleşmez ise bir süre boyuna bireylere ücretler kesilebilir. Ayrıca dolandırıcılık ihtimali ile de karşı aksıya kalınmaktadır. Bireyler nüfuz cüzdanı ile birlikte su anneliğinin kapanması için belediyeye başvurması gerekir. Bunun üzerinde Ankara su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü yekiler tarafından da binaya bir ziyaret gerçekleşir.

Bu ziyaret sonucunda da son fatura kesimi yapılır. Bu fatura ene son kesilen faturana sonrası ki fatura olmaktadır. Eğer sayaç da her hangi bir sorun yok ise veya geçmişte ödenmemiş bir fatura durumu yok ise su aboneliklerine son verilmektedir. Devamında bireylerin bu ücretleri yatırması ile birlikte hesaplarına en başata verdikleri depozito ücretleri yatırılmaktadır.

Bu ücretlerde kesinti olmamakta ve verilen ücret üzerinde gerçekleşmektedir. Bireyleri sayaç numara ise Ankara su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü sitesine girerek kontrol etmelerinde fayda vardır. Çünkü ödenmemesi fatura durumu veya kesilmemiş su durumları sonucunda faizler gelebilmektedir. Bu faizler de uzun süre içinde oldukça yüksek miktarlara kadar ulaştığı bilinmektedir.