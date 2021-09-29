Anka ne demek? Anka kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Oldukça eski kökenli bir kelime olması ile beraber anlamı kapsamında fantastik bir dünyaya açılan kapı olduğunu ifade etmek mümkün. Günümüzde birçok farklı fantastik film ya da kitapta karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor.

Anka Ne Demek?

Masallarda adı geçen ancak gerçekte var olmayan bir kuş anka olarak bilinmektedir. Bu kuş genel olarak simurg ya da zümrüdüanka olarak bilinmektedir.

Anka Kelimesinin Anlamı Nedir?

Anka kelimesi gerçek olmayan bir kuş türüne anlatmaktadır. Özellikle bu kuş türü masallarda ve efsanelerde ön plana çıkar. Aynı zamanda birçok farklı fantastik kitapta ve filmlerde geçmektedir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit Anka bir kuş türü olarak ifade edilir. Ancak gerçekte var olmayan, genelde kırmızı ve mavi renkli, büyük bir kuştur.