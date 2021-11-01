Anjiyo ne demek, ne anlama gelir? Anjiyo kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Anjiyo, İngilizce kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize İngilizceden geçmiştir. Anjiyo kelimesinin anlamı ise damarların görüntülenmesi manasına gelmektedir.

Anjiyo Ne Demek?

Anjiyo kelimesi etimolojik olarak "damarlara renkli bir sıvı zerk ederek görüntü alma yöntemi" anlamına gelen angiography kelimesinden türetilmiştir. Bir kişi ''Bugün kalpten anjiyo oldum'' dediğinde kalp damarlarının durumunun görüntülerine baktırdığını ifade eder.

Anjiyo Ne Anlama Gelir?

Özellikle kalp damarlarında tıkayıcı bir hastalık olup olmadığını tespit etmek için anjiyo denilen bir işlemi kardiyoloji hekimleri tarafından yapılmaktadır. Bu anjiyo işlemi bir görüntüleme ve teşhis yöntemidir. Kalp damarlarında bir tıkanıklık var mı yok mu bunu kesin olarak ortaya koymak için böyle bir işlem yapılmaktadır. Buna da anjiyo denilmektedir.

Anjiyo Kelimesinin TDK'ye Göre Sözlük Anlamı Nedir?

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Günlük hayatta birçok kez kullanılan anjiyo kelimesi TDK'ye göre ''Damar görüntüleme'' anlamına gelmektedir.

Anjiyo Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Anjiyo bazı kalp rahatsızlığı çeken kişilerde yapılması zorunlu bir durumdur. Fakat kontrast maddesinden dolayı bazı hastalarda yan etkiler görülebilmektedir. Bunlar;

- Kalp ritim bozuklukları

- Böbrek yetmezliği

- Kalp krizi

- İnme