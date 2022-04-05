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Anıt Nedir, Ne Anlama Gelir? Anıt Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Anıt Nedir, Ne Anlama Gelir Anıt Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Literatüre yeni girmiş olan anıt kelimesi anmak fiilinden türetilmiştir. Bir devlet büyüğünü ya da toplumu derinden etkileyen bir olayı anmak için yapılan mimari eserlere anıt denir. Heykel dışında mezarlar, tapınaklar ve türbeler de anıt olarak nitelendirilir. Anıt ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Anıt kelimesinin TDK sözlük anlamını detayları ile derledik.

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 ''Anmak'' fiilinden türetilen birçok kelime günlük hayatta sıklıkla kullanılır. O kelimelerden en bilinenleri şunlardır: 1- Anmak 2- Anı 3- Anıt Mezar

 4- Anıtlaştırmak 5- Anıt Kabir 6- Anımsamak 7- Anıtsal 

 Anıt Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

  1. yüzyılın ilk çeyreğinde literatüre giren anıt kelimesi sembol niteliğindeki mezarlara, heykellere ve sanat eserlerine verilen ortak addır. Bir kişinin ölümü üzerine yaptırılan büyük mezarlara anıt mezar denir. Şah Cihan tarafından yaptırılan Tac Mahal, anıt mezara örnek olarak gösterilebilir. 

 Anıt kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Abide 2- Eser 3- Yapıt 4- Mozole 

 Anıt Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Anıt kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Bir liderin anısını yaşatmak ya da tarihte yaşanmış önemli bir olayı gelecek nesillere aktarmak için yapılan eserlerden her biri

  İkinci Anlamı: Önemli eser 

 Anıt Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 Bu yaz ailemle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etmeyi planlıyoruz.

 

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