Anıt Nedir, Ne Anlama Gelir? Anıt Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

''Anmak'' fiilinden türetilen birçok kelime günlük hayatta sıklıkla kullanılır. O kelimelerden en bilinenleri şunlardır: 1- Anmak 2- Anı 3- Anıt Mezar
4- Anıtlaştırmak 5- Anıt Kabir 6- Anımsamak 7- Anıtsal
Anıt Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Anıt kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Abide 2- Eser 3- Yapıt 4- Mozole
Anıt Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Anıt kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Bir liderin anısını yaşatmak ya da tarihte yaşanmış önemli bir olayı gelecek nesillere aktarmak için yapılan eserlerden her biri
İkinci Anlamı: Önemli eser
Anıt Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
Bu yaz ailemle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etmeyi planlıyoruz.