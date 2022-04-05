Anıt Nedir, Ne Anlama Gelir? Anıt Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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''Anmak'' fiilinden türetilen birçok kelime günlük hayatta sıklıkla kullanılır. O kelimelerden en bilinenleri şunlardır: 1- Anmak 2- Anı 3- Anıt Mezar

4- Anıtlaştırmak 5- Anıt Kabir 6- Anımsamak 7- Anıtsal

Anıt Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılın ilk çeyreğinde literatüre giren anıt kelimesi sembol niteliğindeki mezarlara, heykellere ve sanat eserlerine verilen ortak addır. Bir kişinin ölümü üzerine yaptırılan büyük mezarlara anıt mezar denir. Şah Cihan tarafından yaptırılan Tac Mahal, anıt mezara örnek olarak gösterilebilir.

Anıt kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Abide 2- Eser 3- Yapıt 4- Mozole

Anıt Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Anıt kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir liderin anısını yaşatmak ya da tarihte yaşanmış önemli bir olayı gelecek nesillere aktarmak için yapılan eserlerden her biri

İkinci Anlamı: Önemli eser

Anıt Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Bu yaz ailemle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etmeyi planlıyoruz.