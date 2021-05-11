Anime Nedir Ve Türleri Nelerdir? Anime Nasıl Yapılır Ve Animeler Hakkında Bilgi

Anime Japonya'ya özgü olan bir çizim sanatıdır. Kısa ve uzun çizimlerden oluşan anime çocuklar ve yetişkinler için de tasarlanabilir. Manga ile benzerlik gösterse de animenin çizimleri mangaya göre daha sadedir.

Anime Nedir?

Japonya'ya özgü olan anime çizim sanatı olarak bilinmektedir. Mangalar ile benzer özellik taşıyan animeler mangalara göre daha sade çizimlidir. Animede çizim tekniklerine önem verilir. Animenin de kendine özgü bir çizim tekniği bulunuyor. Buna göre animelerdeki insanların gözleri büyük ve parlak çizilir.

Anime çeşitlerinde el çiziminin yanı sıra bilgisayar çizimi de kullanılmaktadır. Anime her konuya özgü olabilir. Genellikle küçük çocuklar animeyi zevkle izlerler. Küçük çocuklar için eğitim ve komedi içerikli animeler yapılabilir. Yetişkinlere özel animeler de yapılabilir. Günümüzde genellikle çağdaş anime ön plana çıkmaktadır. Anime küçük bütçeli olması sebebi ile tercih edilir.

Anime Türleri Nelerdir?

Kodomo: Bu animasyon çeşidi genellikle küçük çocuklar için hazırlanan kısa süreli skeç animelerdir. Bu anime çeşidi ise çocuklara doğru kavramları aktarmayı hedeflemektedir.

Chibi: Küçük çocuklar için hazırlanan bu anime türlerinde komedi unsuru ön plana çıkmaktadır. Bu animeler ise genellikle tv serisi sonunda çıkmaktadır.

Shounen: Komedi unsurları ve dövüş sahnelerinin birlikte kullanıldığı bu anime türleri gençlere hitap etmektedir. Bu animelerde ana unsur çoğunlukla erkekler olur.

Seinen: Bu animeler çoğunlukla erotizm içermektedir. Hedef kitlesi ise 18- 30 yaş arası erkekler olarak bilinmektedir.

Shoujo: 10- 18 yaş arası genç kızlar için hazırlanan bu animeler romantik olay ve duygusal temalardan oluşmaktadır. Bu animelerde başkarakterler kızlardır.

Josei: Günlük yaşam ile ilgili animelerdir. Bu anime çeşidinde kadın ve erkek ilişkileri anlatılır.

Ecchi: Bu anime çeşitlerinde çıplaklık ve erotizm ön planda tutulur. Komedi ve erotizm dozu yüksek olan animeler komedi unsuru da barındırır.

Harem: Harem animeleri erotizim çağrışımı yapmaktadır. Tek bir erkek etrafında çok sayıda kadın karakter bulunur.

Hental: Bu anime çeşidi genellikle cinsellik içermektedir. En çok kazanan sektörler arasında yer alır.

Anime Nasıl Yapılır?

Özellikle çoğu kişi tarafından çok sevilerek izlenen anime yapımı ustalık gerektirmektedir. Anime üretilirken öncelikle stüdyo ekibi tarafından toplantı yapılır. Sonrasında ise dizinin ana hatları ile nasıl kurgulanacağı tespit edilir.

Olay örgüsü ve animenin gidişatı da belirlenir. Senaryoya karar verildikten sonra storyboard hazırlanır. Ayrıca anime çeşitleri kağıt üzerine kaba taslak oluşturulmaktadır. Anime için storyboard'a çizimler yapıldıktan sonra renklendirme işlemi yapılır. Oluşturulan bu çizimler de tercihe göre dijital ortama aktarılabilir. Bu anime de rejiden sonra seslendirilir. Bilinen ilk anime 1958 yılında yayınlanmıştır.

Animeler Hakkında Bilgi

Günümüzde gerek çocuklar gerek ise yetişkinler tarafından sevilerek izlenen animelerin birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu anime çeşitleri konularına ve hazırlanma şekillerine göre birbirinden ayrılır. On sekiz yaş üstü animelerin yanı sıra yetişkinler için farklı türlerde anime çeşitleri bulunur.

Çocuklar için hazırlanan anime çeşitleri komedi unsurları içermektedir. Bunun yanı sıra çocuklar için hazırlanan anime çeşitleri eğitici özellik taşıması ile de bilinir. Anime çeşitleri mangalardan daha hafif çizimlere sahiptir. Bunun yanı sıra anime olay örgüsünün en doğru ve sıralı yapıldığı çizgi dizilerden birisidir.